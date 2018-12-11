TÜSİAD Başkanı Bilecik: Yetmiyor, bir parametre daha devreye girmeli

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, "Ekonominin kendi içindeki adımları iyi atılıyor ama yetmiyor. Yetmesi için bir parametrenin daha devreye girmesi gerekiyor. Bu da uluslararası ilişkiler" dedi. Bilecik, "ABD, AB ülkeleri, doğuya kadar olan komşularımız ile ilişkiler nezakete dayalı olmalı ama menfaati daha fazla kollanması gereken ilişki yönetimi olmalı" ifadesini kullandı.

Bilecik, Antalya Sanayici ve İşadamları Derneğinin (ANSİAD) Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen 16. Girişimcilik Günleri açılış programına katıldı.

Ölüm hariç her şeyin çözümü olduğuna işaret eden Bilecik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önce bir yüzleşmek, kabul etmek gerekir. Bizim aslında ekonomide zaman zaman altını çizmek istediğimiz nokta budur. Şu an dönem olarak baktığımızda sıkı para politikaları olmazsa olmaz noktaların başında geliyor. Hiçbir siyasi iradenin etkilenmediği, bağımsız kurulların rahatlıkla icra edebileceği bir yapı şeklinde devam etmesi gerekir. Bu geçmekte olduğumuz dönemde bunun pozitif emarelerini görüyoruz iyi başlangıç. Maliye politikası çok önemlidir. Tasarruf tedbirlerinin fazlasıyla olduğu ama bir yandan bakıyoruz yıl sonuna kadar devam eden ÖTV indirimi, diğer vergi indirimleri bunlar 31 Aralık itibarıyla devam edecek mi, etmeyecek mi buna dikkat etmek gerekir. Tasarrufu nasıl disipline ederiz, bu konuda Berat Albayrak'ın yönetimini takdir eden birisiyim."

Yerel seçimlerin ekonomik etkisine değinen Bilecik, şu ifadeleri kullandı:

"Seçim ekonomisi başlarsa Türkiye'de bir 3 ay daha kaybetmiş oluruz. 3 ay yaptıklarınız size bir yıl, 2 yıl kaybettiriyor çoğu zaman. Ekonominin kendi içindeki adımları iyi atılıyor ama yetmiyor. Yetmesi için bir parametrenin daha devreye girmesi gerekiyor. Bu da uluslararası ilişkiler. ABD, AB ülkeleri, doğuya kadar olan komşularımız ile ilişkiler nezakete dayalı olmalı ama menfaati daha fazla kollanması gereken ilişki yönetimi olmalı. Bunu kaliteli diplomasi ile yaparız. Ekonominin toparlanmasına baktığımız zaman bu üç ayak dış ilişkilerin yönetimi, mali politikası ve sıkı para politikaları olmazsa olmazımız. Enflasyon da yüzde 100 çözülebilecek bir iş. Merkez Bankası gibi kurumlara baktığımız zaman içinde 50 tane işinde uzman insanlar var. Bugün sıkı para politikası demek, faiz artırılması gerekiyorsa artırılır, düşürülmesi gerekiyorsa düşürülür. Bunda telaşlanacak bir şey yok."

Bilecik, bir öğrencinin Fenerbahçe'nin durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? sorusuna "Bugün taraftarları mutlu edecek anonslar gelecek." karşılığını verdi.