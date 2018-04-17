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TÜSİAD Başkanı Bilecik: İş dünyası olarak erken seçimi doğru bulmuyoruz

"2018 yılının yapısal reformlar ve enflasyonla mücadele yılı olmasını bekliyorduk"

17 Nisan 2018 17:39

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, partisinin grup toplantısında yaptığı erken seçim çağrısına ilişkin olarak Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, "İş dünyası olarak erken seçimi doğru bulmuyoruz" dedi.

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, Bloomberg'e yaptığı açıklamada iş dünyası olarak erken seçimi doğru bulmadıklarını belirterek, "2018 yılının yapısal reformlar ve enflasyonla mücadele yılı olmasını bekliyorduk" dedi.

Bilecik, "Erken seçim yapmak yapısal reform ve enflasyonla mücadele sürecini tamamen ortadan kaldırır. OHAL sürecinde seçim, Türkiye'yi dış dünyada zorda bırakır. Bugüne kadar cumhurbaşkanı, başbakan ve diğer siyasi liderlerden seçimlerin zamanında yapılacağına dair aldığımız mesajları tamamen desteklemiştik" diye konuştu.

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Erken seçimTÜSİADErol BilecikMHP

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