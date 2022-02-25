TÜSİAD Başekonomisti Altınsaç: Rusya-Ukrayna krizi Türkiye ekonomisine ilk aşamada 30-35 milyar dolar ek maliyet getirebilir

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başekonomisti Gizem Öztok Altınsaç, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye başlamasının Türkiye ekonomisine etkilerini değerlendirdi. Altınsaç, söz konusu jeopolitik gerilimin Türkiye'ye maliyetinin ilk aşamada yaklaşık 30-35 milyar dolar arasında ek maliyet gelebileceğini belirtti.

Altınsaç Yetkin Report'taki yazısında Türkiye'ye gelen yabancı turistlerin yüzde 30'unun Ukrayna ve Rusya'dan geldiğine dikkat çekerek "Oluşturdukları turizm geliri de toplam gelirin yüzde 15-20’sine denk. Dolayısıyla 2022’de yaklaşık 35 milyar dolar potansiyel turizm geliri bekliyorsak, en basit hesapla bunun 5 milyar doları riske girmiş durumda" dedi.

Altınsaç, Türkiye'nin doğalgaz ve petrol bazında da dolar artışından kaynaklı etkileneceğini de ifade ederek "Özellikle petrol tarafında her 10 dolarlık fiyat yükselişi bize 4-5 milyar dolar daha fazla maliyet anlamına geliyor. Eğer petrol fiyatı bu yıl ortalama 90 dolarda seyrederse, bunun cari açığa yükü ekstra 10 milyar dolar seviyesinde olur. 100 dolar ve üzeri bir petrol fiyatı kalıcı olduğu takdirde maliyeti çok daha fazla olur." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki gerginliklerin dolar/TL üzerinde yukarı yönlü ivme kazandırmasının 20 Aralık'ta devreye alınan kur korumalı mevduat aracının Hazine'ye yükünü de artıracağını ifade eden Altınsaç "Bir de işin en kaba hesapla bütçe tarafı var. Mart ayıyla beraber kur korumalı mevduatlarda vade doldukça yavaş yavaş kur farkı ödenmeye başlanacak. Dolar kuru 15 lira seviyelerinde kalırsa Hazine’ye ek maliyeti kabaca 50 milyar TL olur. Daha yüksek kur seviyeleri ise daha yüksek maliyet elbette." dedi.

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