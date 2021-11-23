TÜSİAD Baş Ekonomisti Altınsaç: Yüksek kur, faiz indirimleri kredi faizlerine yansımıyor, ekonomiye güven azalıyor, her geçen gün fakirleşiyoruz

TÜSİAD Baş Ekonomisti Gizem Öztok Altınsaç, "Yüksek kur, faiz indirimleri kredi faizlerine yansımıyor. Risk primi yükseliyor, ekonomiye güven azalıyor. Her geçen gün fakirleşiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Altınsaç, Yetkin Report'ta kaleme aldığı yazıda, "Günün sonunda, ekonomideki hiçbir paydaş gün sonunda yüksek faizi savunmaz. Dahası, enflasyon yükselirken, suni olarak düşürdüğümüz her faizin bize bir dönem sonra çok daha yüksek faiz olarak geri dönme potansiyeli vardır. Böyle bir risk ortamında da öngörü sağlayamaz ve yatırım yapamazsınız. Düşük faizin kalıcı sürdürülebilir olması için de 3-4 ay daha faiz indirimlerinde sabırlı olmalıydık. Bunun da ekonomiye hiçbir maliyeti yoktu." düşüncesini dile getirdi.

Altınsaç şu ifadeleri kullandı:

"Tercih etmedik. Ve şu anki maliyet, yüksek kur, bilançolarda artan kur zararı, faiz düşüşünün uzun vadeli kredilere yansımayışı ve bir dönem sonra da büyümeden vazgeçmemiz olacak. Verimlilik artışı, fiyat istikrarı, büyüme modelinin değişmesi bunların hepsi yapısal bir ihtiyaç. Kalkınmamız için de gerekli. Fakat var olan haliyle son dönemde attığımız adımlar bu kapsamda değil. Daha çok bir temenni, ya da faiz indirimleri için bir temel oluşturma çabasından öteye geçmiyor. Gerçek bu olunca da ekonomiye olan güven azalıyor, risk primi yükseliyor, TL çok satılıyor ve hepsinden önemlisi kredi faizleri düşsün diye yaptığımız faiz indirimleri kredi faizlerine ne yazık ki yansımıyor. En basit iktisadi kuralların dışına çıkarak yarattığımız sonuçlar da ülke ekonomisine fayda sağlamıyor. Sonuç; her geçen gün fakirleşiyoruz."