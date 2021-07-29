​​TÜSİAD Baş Ekonomisti Altınsaç’tan Enflasyon Raporu değerlendirmesi: Bu ortamda faiz indirimi mümkün değil

​​TÜSİAD Baş Ekonomisti Gizem Öztok Altınsaç, Yetkin Report için kaleme yazıda, Merkez Bankası açıkladığı Enflasyon Raporu’nu değerlendirdi. Merkez Bankasının yüzde 12,2 olan 2021 sonu enflasyon tahminini yüzde 14,1’e yükselttiğini belirten Altınsaç, “Piyasada yıl sonu enflasyon tahminleri ise yüzde 16-17 bandında oluşmakta. Bu tahminleri göz önüne alırsak, Merkez Bankası’nın tahmini oldukça iyimser kalıyor. Enflasyonla mücadelede yaşadığımız zorluklar da böylece görülebiliyor” dedi.

Özellikle son dönemde hem global taraftan kaynaklanan enflasyon artışı hem kurdaki zayıflığın yansıması hem de ekonomide açılma etkisi ile hizmet enflasyonunun yarattığı baskının enflasyon görünümünü bir tur daha bozduğunu kaydeden Altınsaç, “Enflasyon beklentilerindeki özellikle yılın ikinci çeyreğinden itibaren var olan bozulmayı da göz önünde tutarsak, önümüzdeki birkaç aylık vadedeki enflasyon gidişatını ‘geçici’ ya da sadece bir oynaklık olarak nitelemek bir miktar riskli olabilir” diye yazdı.

​​TÜSİAD Baş Ekonomisti Gizem Öztok Altınsaç şöyle devam etti:

“Bu ortamda herhangi bir faiz indirimi olamayacağı gibi, enflasyonun gidişatı özellikle yılın geri kalanında çok daha zorlayıcı olacak gibi. Enflasyonun yüzde 19’a yaklaştığı bir durumda, kur üzerinde düşündüğümüzden daha fazla bir baskı oluşur ise (ki bu tamamen FED ve global kaynaklı da olabilir) yıl sonu olumlu baz etkisi beklentileri de devreden çıkar. Dolayısıyla her riski göz önünde bulundurarak, gidişatı azımsamadan buna göre para politikasının tonunun ayarlanmasında fayda var.”