TÜSİAD Baş Ekonomisti Altınsaç: 9 milyona yakın işsiz var, yüzde 6'lık büyüme oranının istihdam yaratmada ne kadar geri kaldığını görebiliyoruz

TÜSİAD Baş Ekonomisti Gizem Öztok Altınsaç, "İş aramayı bırakmış ama işsiz olan kesimi de dahil ederseniz 9 milyon kişiye yakın işsiz karşımıza çıkmakta. Bu da bize %25 olan gerçek işsizlik oranını vermekte. Elbette pandemi döneminin de buna etkisi nettir, fakat %6-7 büyüme oranı veren çeyreklerin de istihdam yaratmada ne kadar geri kaldığını görebiliyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Altınsaç Yetkin Report'ta kaleme aldığı yazıda, "Enflasyonu tartışırken, her daim konuya kısa vade büyümeden vazgeçmek ve bir bedel ödemek olarak yaklaşıyoruz. Gerçekten durum bu mu? Rakamlara daha detaylı bakarsak, Türkiye ekonomisinin enflasyon konusunu çözmeden kısa vadede dahi istihdam yaratan bir büyüme sağlayamadığını net şekilde görebiliriz. Enflasyona göz yumduğumuzda da kısa vadede bir kazanç ve istihdam yaratan büyüme olmuyor" ifadesini kullandı.