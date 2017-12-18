TÜSİAD: Avusturya Hükümeti’nin yaklaşımı ikili ilişkilere ve Avrupa değerlerine zarar veriyor

İstanbul, 18 Aralık (DHA) – TÜSİAD tarafından yayınlanan yazılı açıklamada, Avusturya’da yeni kurulan koalisyon hükümetinin Türkiye’ye olan tavrı ve programında yer alan ifadelerin ikili ilişkiler ve Avrupa değerlerine zarar verdiği duyuruldu.

TÜSİAD tarafından yapılan yazılı açıklamada:

”Avusturya’da yeni kurulan koalisyon hükümetinin programında \"AB\'nin Türkiye ile müzakereleri kesmesi için diğer üye devletlerle ittifak arayışı\" yönünde ifadeler yer alması son derece olumsuz bir girişimidir. Bu yaklaşım ikili ilişkilere ve Avrupa değerlerine zarar vermektedir. Türkiye dahil tüm Avrupa halklarının ekonomik ve güvenlik çıkarları ile çelişmektedir. Ayrıca Avrupa\'nın küresel rolüne ve demokratik değerlerine zarar veren popülist siyaset yöneliminin yeni bir halkasıdır.

“Türkiye\'nin demokratik reform gündemi ve AB sürecine dönmesi önceliğimizdir. AB\'nin de aşırı popülist söylemlerden sakınan yapıcı ve olumlu etki politikalarını benimsemesi gerekir. Dünyada hızlanan dijital dönüşüm döneminde Batı demokrasisi ve ekonomisi önemli bir sınavdan geçiyorken, Avrupa\'da tarihsel sorumluluk sahibi ve uzak görüşlü politikaların baskın çıkmasını diliyoruz\" denildi.