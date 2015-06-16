TÜSİAD: Acil olarak hızla bir hükümet kurulmalı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran-Symes başkanlığındaki TÜSİAD Yönetim Kurulu heyeti, "iş dünyası olarak acil, hızla bir hükümet kurulması yönündeki isteklerini dile getirdiklerini" söyledi.

TÜSİAD yetkilileri, CHP Genel Merkezi'ne gelerek Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yöneticileri ile biraraya geldi.

TÜSİAD Başkanı Cansen Başaran Symes, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmelerinde iş dünyası olarak siyasilerin uzlaşma kültürü ile hızla bir hükümet kurması yönündeki taleplerini ilettiklerini belirtti.