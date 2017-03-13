TÜSİAD: AB ile ciddi bir kriz olasılığı var

TÜSİAD Genel Sekreteri Bahadır Kaleağası, Hollanda hükümeti ve Almanya'da yerel yönetimlerin Türkiyeli bakanların konuşmacı olarak katılacakları etkinliklere izin vermemesiyle başlayan tartışmalarla ilgili olarak "Avrupa Birliği (AB) ciddi bir kriz olasılığı var" görüşünü dile getirdi.

Bir dönem TÜSİAD'ın Hollanda Temsilciliği görevini yürüten Bahadır Kaleağası, CNN Türk canlı yayınında şunları söyledi:

"Bizim siyasetçilerimizin, kanaat önderlerinin iyice düşünmesi gerekiyor. Türkiye'ye karşı artan sempatiyi dikkate almak. Avrupa'yı bize düşman olarak görmek, birtakım olaylardan dolayı Avrupa'nın bize düşman olduğunu düşünmemek gerektiğini düşünüyorum. Bu yolda atılan adımlar, ancak lobi faaliyeti yürütenlerin işine yaracaktır"