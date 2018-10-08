TÜSİAD "Mesleki ve Teknik Liselerde Sanayi 4.0 için STEM Projesi" başlıyor

Elif Varan / İstanbul, 8 Ekim (DHA) - Proje kapsamında mesleki ve teknik lise öğretmenlerinin STEM eğitimi ve Sanayi 4.0 konusundaki yetkinlikleri bir eğitim programıyla güçlendirilecek.

TÜSİAD ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında Temmuz ayında imzalanan protokol ile hayata geçen proje, Dow ana destekçiliği ve İstanbul Aydın Üniversitesi’nin yürütücülüğünde gerçekleşecek.

Projede, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri’nde (MTAL) görev yapan öğretmenlere STEM eğitimi ve Sanayi 4.0 konusunda farkındalık sağlayacak eğitimler verilecek.

8-13 Ekim tarihlerinde İstanbul Aydın Üniversitesi’nde yüz yüze eğitim programı gerçekleştirilecek. Proje çalışmalarını desteklemek üzere öğretmen ve öğrencilere “programlama kitleri” de verilecek.

STEM, robotik ve programlama eğitimlerinin yanı sıra:

* Sanayi 4.0,

* mobil programlama,

* nesnelerin interneti (IoT),

* otomasyon ve sistem entegrasyonu,

* 3 boyutlu tasarım,

* bulut bilişim,

* siber güvenlik,

* büyük veri,

* sanal ve artırılmış gerçeklik konularında farkındalık eğitimleri verilecek.

İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Devrim Akgündüz tarafından yürütücülüğü üstlenilen program kapsamında Dow ve IBM firmalarına ziyaretler düzenlenmesi ve özel sektör uzmanlarının eğitimlere katkı sağlaması da planlanıyor.

Bir haftalık yüz yüze eğitimin yanında bir ay süresince çevrimiçi (online) eğitimler gerçekleştirilecek. Proje kapsamındaki okullar öğretim yılı boyunca izlenecek, proje fuarları ve ödüllü yarışmalar düzenlenecek.