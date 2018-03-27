TÜSİAD 22 projeyle girişimcilik ekosistemini güçlendirecek

İstanbul, 27 Mart (DHA) – Türk Sanayici İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Girişimcilik Ekosistemi Çalışma Grubu’nun 40’ı aşkın uzmanın desteğiyle, üzerinde yaklaşık bir yıldır çalıştığı “Türkiye’nin Girişimcilik Dönüşümü Projesi” kamuoyuna tanıtıldı. Dönüşüm projesi altyapı, eğitim ve mentorluk, ekosistem promosyonu, finansal destek sistemleri, hukuk, iletişim ve KPI-endeks başlıkları altında 22 somut projeyi içerisinde barındırıyor.

TÜSİAD Girişimcilik Ekosistemi Çalışma Grubu, Mayıs 2017’de girişimcilik ekosistemini geliştirmek için başladığı çalışmaları tamamlayarak 22 somut proje önerisinden oluşan yol haritasını 27 Mart Salı günü TÜSİAD Genel Merkezi’nde yapılan “Türkiye’nin Girişimcilik Dönüşümü Projesi” tanıtım toplantısında kamuoyuna açıkladı.

Altyapı, eğitim ve mentorluk, ekosistem promosyonu, finansal destek sistemleri, hukuk, iletişim ve KPI-endeksten oluşan yedi temel alanda yürütülen çalışmalara, Türkiye’deki girişimcilik ekosisteminden girişimci, yatırımcı, melek yatırım ağı, ortak çalışma alanı, üniversiteler, danışmanlık ve hizmet şirketleri, büyük şirketler ve girişimcilikle ilgili STK’lardan 40’ı aşkın uzman görev yaptı.

Türkiye’nin girişimcilik dönüşümüne yön vermeyi hedefleyen 22 proje ile girişimci sayısının artırılması, girişimcilik ekosistemini güçlendirecek hukuki ve idari altyapının oluşturulması, ortak çalışma alanı ihtiyacının giderilmesi, girişimcilere yeni finansman yöntemlerinin sağlanması, teknoloji temelli girişimcilerin desteklenmesi, eğitim ve mentorluk imkânlarının artırılması ve Türkiye girişimcilik ekosisteminin uluslararası alanda yeni iş birlikleri kurması hedefleniyor.

“Türkiye’nin Girişimcilik Dönüşümü Projesi” tanıtım toplantısının açılış konuşmasını yapan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik şöyle anlattı:

\"Dünyada girişimcilikle yaratılan değerin yüzde 78’i yedi ülkedeki 11 şehirde toplanmış durumda. 130’dan fazla ülkenin değerlendirildiği Küresel Girişimcilik Endeksi raporunda dört yıl önce 25. sıradayken bugün 37. sıradayız. Önemli bir eşikteyiz ve bu eşiği atlayabilmek için beş yılımız var.

\"Dünyanın herhangi bir noktasındaki bir girişimci için Türkiye öncelikli tercih ve cazibe noktası olmalı. TÜSİAD olarak, bu amaçla başlattığımız ‘Türkiye’nin Girişimcilik Dönüşümü’ projesi kapsamında Mayıs 2017’den bu yana girişimcilik ekosisteminden paydaşlarla yoğun bir çalışma yürüttük.

\"Türkiye’nin girişimcilik ekosistemini iyileştirmek için dünyadaki uygulamaları inceledik. Kuvvetli yanlarımızı ve ihtiyaçlarımızı tespit ettik. Hukuk, altyapı, veri, eğitim, koordinasyon ve teşvik alanlarında somut önerilerimizi hazırladık.

\"Diğer strateji kağıtlarından farklı olarak her birini projelendirdik. Başlamaya hazır duruma getirdik. İhtiyacımız, kamu dahil tüm paydaşlar ile ekosistem oyuncularının iş birliği içinde çalışmasıdır. TÜSİAD olarak bu konuda her türlü desteği vereceğiz.\"

Türkiye Girişimcilik Dönüşümü Projesi tanıtım sunumunu TÜSİAD Girişimcilik Ekosistemi Çalışma Grubu Başkanı Murat Peksavaş yaptı. Murat Peksavaş’ın projelere dair ayrıntılı bilgi verdiği sunumun ardından “Türkiye’de Girişimcilik Ekosistemi Nasıl Gelişir?” başlıklı bir panel düzenlendi.

Murat Peksavaş’ın moderatörlüğünü üstlendiği panelde, Türkiye Girişimcilik Vakfı Genel Müdürü Mehru Aygül, Core Strategy Kurucusu İhsan Elgin, Mentors Network Turkey Kurucusu Mehmet Onarcan ile Arkan & Ergin JPA International Kurumsal Finansman Ortağı Doğan Taşkent panelist olarak yer aldı. Toplantı, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Girişimcilik Yuvarlak Masası Lideri Murat Özyeğin’in yaptığı konuşmayla sona erdi. (Fotoğraflı)