TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'den çalışanlarına teşekkür

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) tarafından yerli imkanlarla geliştirilip üretilen T625 Genel Maksat Helikopteri’nin dün yapılan ilk uçuşunun ardından Genel Müdür Temel Kotil, çalışanlarına teşekkür etti.

Kaleme aldığı bir yazıyla çalışanlarına teşekkür eden TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, “Cumhurbaşkanımız liderliğinde, devletimizin Savunma Sanayimize verdiği destek ile T625 Genel Maksat Helikopterimiz, bu tesislerde tamamen milli olarak üretildi ve söz verdiğimiz gibi 06 Eylül 2018’de saat 06:00’da ilk uçuşunu gerçekleştirmiş oldu. Bu sevinci hep birlikte sabahın ilk ışıklarında, ilk uçuşumuz gerçekleşirken birlikte tarihe tanıklık ettik. T625 Genel Maksat Helikopterimiz, sizlerin emekleri sayesinde bizlere bu gururu yaşattı. Ülkemiz adına çok önemli bir kazanımı birlikte elde etmiş olduk. Duygularımın tarifsiz olduğunu belirtmek ile birlikte, her zaman hatırımda kalacak bir durumdan dolayı sizlere teşekkür etmek isterim” dedi.

GURUR TABLOMUZU SİZLER DE UNUTMAYIN

Projeyi hayata geçirmek için tüm personelin bayram tatilinde bile çalıştıklarını ve ailelerini ihmal ettiklerini belirten Kotil yazısına şöyle devam etti:

“En üst düzeydeki yöneticimizden, tüm çalışanlara kadar herkes bu proje için yıllarca, aylarca ve günlerce ciddiyet ile çalıştı. Bayram tatilinde çalıştınız, yeri geldi evde eşinizi ve çocuğunuzu ihmal ettiniz. Kimi zaman ise burada sabahladınız. Kısacası disiplininiz, iş aşkınız, şirket bağlılığınız ve en önemlisi karakterlerinizle şirketimizin gurur tablosu oldunuz. Uçuş bittikten sonra sevinç gözyaşları döken çalışma arkadaşlarımı gözlemledim. Yıllarca bu projeye çalışarak adeta bu anı bekleyen sizlerle çalışabilmekten dolayı bir kez daha onur duydum. O sevinç gözyaşları geleceğe dair neler yapabileceklerimizdeki kararlılığın temsili oldu. Siz ülkeniz için çok ciddi bir fedakarlık yaparak başarı gerçekleştirdiniz. Tarihe sizlerin sayesinde kazınacağını düşündüğüm 06 Eylül 2018’de gerçekleşen gurur tablomuzu sizler de unutmayınız. Vatana ve millete armağan edilen bu büyük gün için tüm emeği geçenlere sonsuz teşekkürlerimi ve tebriklerimi sunarım.”