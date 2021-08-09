TUSAŞ, Boeing 737 uçaklarının motor kapağını üretecek

Boeing ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), Boeing’in tek koridorlu uçak ailesi Boeing 737’lerin motor kapağı üretim ve tedariki için sözleşme imzaladı.

TUSAŞ’ın bu sözleşme ile 2025 yılından itibaren üretilen tüm Boeing 737 uçakları için aylık motor kapağı üretiminin yarısını karşılaması öngörülmekte.

737 motor kapaklarının üretimi, TUSAŞ’ın halihazırda Boeing için 787 Dreamliner irtifa dümeni, kargo paneli, kuyruk yatay hücum kenarı ile 737 irtifa dümenini üretmekte olduğu ve yıllardır uçan Boeing uçakları için binlerce parça ve komponent teslimatını gerçekleştirdiği Ankara’daki son teknoloji TUSAŞ tesislerinde gerçekleşecek.