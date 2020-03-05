TÜSİAD: İklim değişikliği kayısı üretimini yüzde 40, üzüm üretimini yüzde 20 azaltacak

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) tarım sektörüne ilişkin 'Sürdürülebilir Büyüme Bağlamında Tarım ve Gıda Sektörünün Analizi' başlıklı raporunda küresel ısınmanın tarıma etkilerini öngören raporunu açıkladı.

Rapora göre;

Türkiye'de yılda değeri yaklaşık 80 milyar lirayı bulan 50 milyon ton yaş meyve ve sebze üretiliyor, ancak söz konusu gıdalar tarladan sofraya ulaşıncaya kadar önemli kayıplara uğruyor.

Türkiye'de tarım-gıda tedarik zincirinde ürünlerin yaklaşık 3'te 1'i zincir boyunca kayboluyor. Kayıpların %40'ı halka ulaşamadan lojistik süreçlerinde (depolama, nakliye ve paketleme) oluyor.

Krizde halk marketlerden pazara döndü

Rapora göre kriz yılı olan 2019'da meyve ve sebze alışverişini pazarlardan yapanların sayısı arttı. Zincir marketlerden meyve ve sebze alanların oranı yüzde 10.3'ten yüzde 8.8'e inerken açık pazarlardan yapanların oranı yüzde 67.8'den yüzde 68.8'e yükseldi.

Raporun bir başka çarpıcı noktası, Türkiye ile gelişmekte olan ülkeler arasındaki tarımsal verimlilik farkları. TÜSİAD'ın raporuna göre 1992 yılında Türkiye'yle orta-yüksek gelir durumundaki ülkelerin ortalama hububat verim farkı, hektar başına 500 kilogramdan azken, 2018 yılında 1200 kilogramın üstüne çıktı.

İklim değişimi tarımı çökertecek

TÜSİAD'ın tarım raporunda odaklandığı bir başka nokta iklim değişikliğinin tarıma olan olumsuz etkisi. Rapora göre 21. yüzyıl sonunda günlük maksimum sıcaklık artışı 10 derecenin üzerinde olursa kayısı üretimi yüzde 40, üzüm yüzde 20, fındık ise yüzde 10 oranında azalacak.

2050’de Gıda İhtiyacı Yüzde 60 Artacak

Raporu değerlendiren TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, Birleşmiş Milletler’in tahminlerine atıfta bulundu. Özilhan'ın belirttiğine göre çıkacak 2050 yılında dünya nüfusu yaklaşık 10 milyara çıkacak ve bu durum şu anki gıda üretiminin yaklaşık yüzde 60 artmasını gerekli kılacak.

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, "Geleceğin nüfusunu beslemek için bugüne oranla daha az çiftçi, yaklaşık yüzde 50 daha fazla tarımsal üretim yapmak zorunda kalacak. Dünyaya yetecek kadar gıdanın sağlanabilmesi için tüm tarım ve gıda sisteminin bir bütün olarak ele alınması gerekiyor." diye konuştu.

Hazırlanan raporda hem üretici hem de tüketicinin kazanacağı politikalara öncelik verilmesi gerektiği, tarım sektöründe özellikle gençlerin ve çiftçilerin eğitilmesine ihtiyaç olduğu vurgulandı.