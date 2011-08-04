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TUS'A BAŞVURULAR 8 AĞUSTOSTA ANKARA (A.A)

04 Ağustos 2011 19:04

-TUS'A BAŞVURULAR 8 AĞUSTOSTA ANKARA (A.A) - 04.08.2011 - Tıpta uzmanlık eğitimi görmek üzere, Sağlık Bakanlığı eğitim hastanelerine, üniversitelerin tıp fakültelerine ve Gülhane Askeri Tıp Fakültesine alınacak adayların girdiği ''2011-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (TUS-Sonbahar Dönemi)'' başvurular, 8 Ağustosta başlayacak. ÖSYM'den yapılan açıklamada, TUS'un Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından, 25 Eylül 2011'de Ankara'da iki oturumda yapılacağı belirtildi. Açıklamaya göre, sınavın sabah oturumunda Yabancı Dil Sınavı, öğleden sonraki oturumunda Bilim Sınavı yapılacak. Sınava başvurular, 8-17 Ağustos 2011'de alınacak. Başvurular elektronik ortamda yapılacak. Son iki yıl içinde ÖSYM tarafından yapılan herhangi bir sınava başvuru Merkezi aracılığıyla başvuran adaylar, başvurularını isterlerse bireysel olarak internet aracılığıyla, isterlerse bir Başvuru Merkezi aracılığıyla yapabilecek. Diğer adayların ise başvurularını başvuru merkezleri aracılığıyla yapmaları gerekiyor. Adayların, Başvuru Hizmeti Ücreti olan 3 TL'yi, başvuru işleminden önce ilgili bankaya yatırmaları gerekiyor. Başvuru merkezleri, ÖSYM'nin ''http://www.osym.gov.tr'' internet adresinden ayrıca duyurulacak.    Adaylar, kılavuz ile Aday Bilgi Formu'na başvuru süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek. Kılavuz dağıtımı ve satışı ise yapılmayacak.

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