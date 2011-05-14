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Yaşam

TUS YARIN YAPILACAK ANKARA (A.A)

14 Mayıs 2011 13:35

-TUS YARIN YAPILACAK ANKARA (A.A) - 14.05.2011 - Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS), yarın Ankara'da yapılacak. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek sınavda, tıpta uzmanlık eğitimi görmek üzere Sağlık Bakanlığı eğitim hastanelerine, üniversitelerin tıp fakültelerine ve Gülhane Askeri Tıp Fakültesi'ne (GATA) alınacak uzman adayları belirlenecek. TUS'un sabah oturumunda yapılacak Yabancı Dil Sınavı saat 9.30'da başlayacak ve 75 dakika sürecek. Yabancı Dil Sınavı adayların sağlık alanında yabancı dil yeterliğini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacak. Bu sınavda Almanca, Fransızca ve İngilizce için çoktan seçmeli sorulardan oluşan testler kullanılacak. TUS'un Bilim Sınavı ise aynı gün öğleden sonra saat saat 13.30 başlayacak ve 210 dakika sürecek. Sınava adayların, tıp alanındaki temel kavram, ilke ve yöntemleri tanıma, kavrama; bu kavram, ilke ve yöntemler ile düşünme ve bunları belli durumlara uygulama güçlerini yoklayan sorular bulunacak. Tüm adaylar Bilim Sınavı'na girecek.

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