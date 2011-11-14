-TUS tercihleri 15-18 Kasım tarihleri arasında ANKARA (A.A) - 14.11.2011 - 2011 yılı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) Sonbahar dönemi ile ilgili tercih işlemleri 15-18 Kasım tarihleri arasında yapılacak. ÖSYM Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2011-TUS Sonbahar dönemi ile ilgili tercih işlemleri 15-18 Kasım 2011 tarihleri arasında ÖSYM'nin ''http://ais.osym.gov.tr'' internet adresinden yapılacak. Adaylar tercihlerini, söz konusu internet adresinden, TC Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak bireysel olarak internet aracılığıyla yapacak. Tercih kılavuzu da 15 Kasım 2011 tarihinden itibaren ÖSYM'nin ''http://www.osym.gov.tr'' internet adresinden yayımlanacak. Açıklamaya göre, adayların tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan tercih kılavuzunda yer alan bilgileri esas almaları gerekiyor. Tercihler, 2011-TUS Sonbahar dönemi kılavuzu ile 2011-TUS Sonbahar dönemi tercih kılavuzundaki açıklamalara göre yapılacak. Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecek.