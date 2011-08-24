-TUS için ek başvurusu süresi ANKARA (A.A) - 24.08.2011 - Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ücretini yatıran, ancak başvurusunu yapamayan adaylar için yarın 1 günlük ek başvuru süresi tanındı. Sınavı düzenleyecek olan Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezinin internet sitesinden yapılan açıklamada, TUS'un sonbahar dönemi başvurularının, 8-17 Ağustos arasında yapıldığı anımsatıldı. Açıklamada, bu tarihler arasında sınav ücretini bankaya yatıran, ancak başvurusunu yapamayan adaylar için yarın 1 günlük ek başvuru süresi tanındığı kaydedildi. Başvuru merkezlerinden veya internet üzerinden bireysel başvuru hakkı olan adayların ÖSYM'nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden, 2011-TUS'a başvurularını yapabilecekleri belirtilen açıklamada, bu sürenin başvuru merkezinden başvuru yapacak adaylar için 25 Ağustos 2011 Perşembe günü mesai bitiminde, bireysel olarak başvuru yapacak adaylar için 25 Ağustos 2011 Perşembe günü saat 23.59'da sona ereceği ifade edildi.