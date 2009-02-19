TUS başvuruları 23 Şubat-4 Mart arası

Tıpta Uzmanlık Sınavı'nın (TUS) ilkbahar dönemine başvurular 23 Şubat-4 Mart 2009 arasında yapılacak.



Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, tıpta uzmanlık eğitimi görmek üzere Sağlık Bakanlığı eğitim hastanelerine, üniversitelerin tıp fakültelerine ve Gülhane Askeri Tıp Fakültesine alınacak adaylara yönelik TUS'un 2009 ilkbahar dönemi 11-12 Nisanda gerçekleştirilecek.



Tıp fakültesi mezunları ve sınav tarihine kadar stajyerliğini tamamlamış teğmen, üsteğmen veya yüzbaşı rütbesindeki askeri sağlık personelinin yanı sıra Sağlık Bakanlığı eğitim hastanelerinde Tababet Uzman Tüzüğü'nün 6. maddesinin (b) bendinde belirtilen dallarda uzmanlık eğitimi görmek isteyen veteriner, eczacılık fakülteleri, fen fakültesi ve dengi fakültelerin biyoloji, kimya bölümü mezunları; Tıpta Uzmanlık Tüzüğü'nün 19. maddesine göre üniversitelerdeki tıpta uzmanlık programlarında aylıksız olarak eğitim görmek isteyen tıp fakültesi mezunu yabancı uyruklu adaylar da bu sınava başvurabilecek.



Adaylar, başvurularını 23 Şubat-4 Mart arasında yapacak. Başvuru sırasında, mezun olma şartı bulunuyor.



Başvuru, sınavın uygulanması ve değerlendirilmesi ile yerleştirme işlemlerine ilişkin bilgiler sınav kılavuzunda yer alacak. Başvurular elektronik ortamda alınacak, kılavuz dağıtımı yapılmayacak.



Adaylar, 23 Şubat 2009'dan itibaren sınav kılavuzuna ve başvuru merkezleri adres bilgilerine ÖSYM'nin “www.osym.gov.tr” internet adresinden ulaşabilecek. TUS'un birinci basamağını oluşturan yabancı dil sınavı 11 Nisan 2009 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Sınavın bu basamağında başarılı olan adaylar 12 Nisan 2009 Pazar günü Bilim Sınavı'na alınacak.





