Turyol: Her an kontak kapatabiliriz; akaryakıt giderlerimiz yüzde 143 arttı

Türkiye'deki gemi taşımacılığı şirketlerinden Turyol'un Yönetim Kurulu Başkanı CHP’li Meclis Üyesi Yunus Can, İDO’nun maliyetlerin karşılanamaz hale geldiği gerekçesiyle iç seferlerine son verdiğini belirterek "Turyol olarak biz de kontak kapatabiliriz. Akaryakıt giderlerimiz geçen yıla göre yüzde 143 arttı" dedi.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, 1 Aralık'ta iç hat seferlerine son verdiğini duyuran İDO'nun özelleştirilme süreci İBB Meclisi'nin 19 Kasım tarihli oturumunda tartışma çıktı. Tartışma sırasında söz alan Turyol Yönetim Kurulu Başkanı olan CHP'li Meclis Üyesi Yunus Can konuyla ilgili açıklamasında, İDO'nun iç hat seferlerini durdurmasının nedeninin maliyetlerin çok yükselmesi olduğunu, geçen yıla göre akaryakıt giderlerinin yüzde 143 arttığını söyledi. Turyol'un da İDO'nun da kullandığı gemilerin motor parçalarının, yedek parçalarının yabancı menşeli olduğunu belirten Can, bu parçaların dövize endeksli olması nedeniyle giderlerin çok arttığını vurguladı.

"Maliyetler artık karşılanamaz halde"

İDO'nun deniz ulaşımındaki payının sadece yüzde 3 olduğunu aktaran Can "İDO'nun olağanüstü bir sefer sayısı yok. Biz Turyol olarak ya da başka özel şirketler o seferleri gerçekleştirebilir. Ama biz de Turyol olarak her an kontak kapatabiliriz. Maliyetlerimiz çok fazla arttı. İDO'nun iç seferlerini iptal etmesinin arkasında başka neden aramaya gerek yok tek neden maliyetlerin artık karşılanamaz hale gelmesi” diye konuştu.

Günlük ortalama 470 sefer

Turyol, İstanbul'da Kadıköy/Haydarpaşa-Eminönü/Karaköy ve Üsküdar-Eminönü/Karaköy hatlarında tarifeli olarak günlük ortalama 470 sefer yapıyor. Ada turu ve Boğaz turu da düzenleyen firma, Çınarcık, Kocadere, Esenköy ve Armutlu ilçelerine de sefer gerçekleştiriyor.