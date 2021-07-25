TURYİD'den 1 Eylül'den itibaren 2 doz aşı zorunluluğu önerisi

Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD), Koronavirüs vaka artışına karşın “01 Eylül 2021 tarihinden lokanta, kafe, bar, gece kulübü, kıraathane, spor salonları, her türlü müsabaka sahaları, sinema, tiyatro, konser ve düğün ve özel davetlere katılacak misafir ve müşterilerin 2 doz aşıyı yaptırmış olması zorunluluğu ile 01 Eylül 2021 tarihinden itibaren 2 doz aşısını yaptırmaktan imtina etmiş sektör çalışanlarımızın kanun değişikliği ile, işverenin inisiyatifinde ileri bir tarihe kadar tek taraflı bir karar ile zorunlu ücretsiz izine çıkartılabilmesi durumu"nu öneri olarak sundu.

TURYİD, ‘Küresel çapta trajik sorunlar yaratan Koronavirüs pandemisi delta varyantı ile 4.dalga etkisini göstermeye hazırlanıyor’ diyerek bayram ertesi gözlemlenen vaka sayısındaki artışa dikkat çekti.

"Aşı tercih değil, toplumsal sorumluluktur"

TURYİD’den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bizi zor geçecek bir sonbahar dönemi ile karşı karşıya bırakıyor. Ekonomiyi durma noktasına getiren çok sert karantina önlemlerini yaşadık. 18 aylık salgın sürecinde genelgeler ile çalışma hakkımızın durduğu uzun kapalı kalma süreçleri geçirdik. Kısıtlı saatler ile kısıtlı kapasiteler ile faaliyet göstermeye çalıştık, halen ruhsat saatlerime göre faaliyetlerimizi tam olarak sürdüremiyoruz. Bedellerini ekonomik ve sosyal olarak ödüyoruz, uzun bir süre de ödemeye devam edeceğiz. Bugün salgının bir daha geri gelmemek üzere ortadan kalktığını düşünmek için erken. Fakat bugün 18 aydır süren mücadelede gelinen nokta da insanlık için bir umut var. Çünkü aşı var. Aşı, tercih değil toplumsal sorumluluktur İnanıyoruz ki bireysel özgürlükler ancak toplumsal kazanımlarla korunabilir. Şu anda mümkün olan tek seçenek hayatı korumak için virüsle güvenli bir şekilde bir arada yaşamak, toplumun farkındalığını ve kurallara uyumu artırmaktır. Toplumsal bağışıklığı yakalamak da artık bir yöntem olarak gözükmektedir, zira iki doz aşısını tamamlamış bireylerin virüsle temaslarında varyantı ne olursa olsun ağır bir vaka durumunun gerçekleşmediğini tüm dünyada gözlemliyoruz"

"1 Eylül'den itibaren misafir ve müşterilerin 2 doz aşıyı yaptırması zorunluluğu" önerisi

"TURYİD olarak hükümetin desteği ile gerçekleşmesi muhtemel yeni dönem önerilerimizi kamuoyu ile paylaşmak isteriz denilen açıklamada, “01 Eylül 2021 tarihinden lokanta, kafe, bar, gece kulübü, kıraathane, spor salonları, her türlü müsabaka sahaları, sinema, tiyatro, konser ve düğün ve özel davetlere katılacak misafir ve müşterilerin 2 doz aşıyı yaptırmış olması zorunluluğu ile 01 Eylül 2021 tarihinden itibaren 2 doz aşısını yaptırmaktan imtina etmiş sektör çalışanlarımızın kanun değişikliği ile, işverenin inisiyatifinde ileri bir tarihe kadar tek taraflı bir karar ile zorunlu ücretsiz izine çıkartılabilmesi durumu. Önerdiğimiz bu iki maddenin 1 Eylül itibari ile yürürlüğe girebilmesi için 01 Ağustos 2021 tarihinde bu kararın açıklanması ile 4 haftalık süre içinde hiç aşılanmamış bireylerin dahi iki doz aşısını tamamlaması sağlanmış olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

"Bu sefer siz evlerinizde kalın biz işlerimize ve sosyal hayatımıza sahip çıkalım"

Açıklamada, "Dünyada aşıya ulaşamadığı için büyük zorluklar çeken toplumlar mevcutken ülkemizdeki aşı tedarikinin sorunsuz seviyelere geldiği bir ortamda aşıdan imtina eden vatandaşlarımıza “Bu sefer siz evlerinizde kalın biz işlerimize ve sosyal hayatımıza sahip çıkalım" demek istiyoruz. Çalışma hakkımızın korunduğu, kepenkleri kapama ve işsizlik sorunlarının azaldığı, Covid 19 ile yaşamayı öğrenmiş ve bunların gerçekleşebilmesi için toplum sağlığına saygı duyan bireylerin aşılanarak hayata karıştığı yeni bir dönem için her türlü desteği vermeye ve buna öncülük etmeye hazırız. Topluma, çocuklarımıza, zamana ve özgürlüğümüze saygısı olan 2 doz aşısı yaptırmış herkese kapılarımız açık. Aşı, tercih değil toplumsal sorumluluktur" denildi.