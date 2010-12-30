-TÜRVAK SİNEMA TİYATRO MÜZESİ AÇILDI İSTANBUL (A.A) - 30.12.2010 - Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, Sinema ve tiyatroyu, geçmişi geleceğe bağlayan, değerleri genç kuşaklara aktaran, doğrular ve yanlışlar için de ayna özelliği taşıyan faaliyetler olarak tanımladı. Türker İnanoğlu Vakfı (TÜRVAK) Sinema Tiyatro Müzesi ve Sanat Kitaplığının açılışında konuşan Yazıcı, yıllardır Türk sinemasına büyük katkılar sağlayan, sinema televizyon sektöründe ilkleri gerçekleştiren Türker İnanoğlu'na, sanat hayatına böyle bir müze kazandırdığı için teşekkür etti. Bakan Yazıcı, Bakanlığın koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansının da bu müzenin Türkiye'ye kazandırılmasına katkısı olduğunu belirtti. ''Sinema ve tiyatro, geçmişi geleceğe bağlayan, değerlerimizi genç kuşaklara aktaran, doğrular ve yanlışlar için adeta ayna özelliği taşıyan faaliyetlerdir'' diyen Yazıcı, Ajansın da bu çerçevede özellikle kent müzeciliği konusunda 3 önemli müzenin hayata geçmesini sağladığını bildirdi. Tarihin çok zengin ve derinlikli olduğunu, ancak müzecilik geleneğinin bu derinlikle mütenasip olmadığını anlatan Yazıcı, şöyle konuştu: ''Müzelerimiz var, gezeriz, camdan seyrederiz. Edilgen durumdasınız, seyreder, geçer gidersiniz ama burası farklı. Ben 2 ay önce de burasını gezdim. Burada sinema var, sinema tarihi var, tiyatronun tarihi var ve 60 bin ciltlik kütüphane var. Burası sadece sinema tiyatro müzesi ve sanat kitaplığı değil, aynı zamanda burası bir kültür ve sanat merkezi. Gerçekten burası komple, bütüncül bir sanatın tapusu. Burası eğitim fakültelerinde eğitim gören öğrenciler, sinema yazarları, düşünürler, sanatçılar ve herkesin faydalanabileceği zenginlikler mekanı. Öğretici yönü de çok fazla olan bir mekan.'' Yazıcı, sanatçıların, sorunları eleştirmek ve doğruları özendirmek için her kesime ışık tutan insanlar olduğunu vurgulayarak, ''Sanatçılar, bu özellikleri itibariyle toplumların ortak paydasıdır. Gerek sinema, gerek tiyatro ve görsel sanatçılarımızın tümünün ürettiği eserler, aynı zamanda bizim ortak paydamızdır'' diye konuştu.