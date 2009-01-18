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Türüt 'mevcutlu' götürüldü

İstanbul'daki duruşmalara katılmadığı için hakkında yakalama emri çıkarılan Türüt, polis nezaretinde savcıya götürüldü

18 Ocak 2009 02:00

İstanbul'da görülen hakaret davasıyla ilgili duruşmalara katılmadığı için hakkında yakalama kararı çıkarılan türkücü İsmail Türüt, İzmir'de polis nezaretinde götürüldüğü adliyede savcıya ifade verdi.

Alınan bilgiye göre, Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ege Karadenizliler Derneği'nin İzmir'deki etkinliğinde sahne alan ve daha sonra konaklama için otele kayıt yaptıran İsmail Türüt hakkında, İstanbul Sultanahmet 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nce alınmış yakalama kararı bulunduğunu tespit etti.

Türüt'ü sabah saatlerinde arayıp durumu açıklayan polisler, "ifadesinin alınması için adliyeye götürüleceğini" bildirdi.

Polis nezaretinde İzmir Adliyesi'ne götürülen ve hakkındaki davayla ilgili ifade veren Türüt, savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Türüt hakkında, 2006 yılında hakaret davası açıldığı, duruşmalara katılmadığı için mahkemece, ifadesinin alınabilmesi amacıyla hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Türüt, ifadesinin alınmasının ardından, Ege FM-Karadeniz'in Sesi ve Ata Radyo-Egemin Sesi adlı radyoların hizmet binalarının açılışına katıldı.

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