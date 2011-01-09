-TURUNCU RENK TİMSAH ŞAŞIRTTI ANKARA (A.A) - 09.01.2011 - ABD'nin Florida eyaletindeki Sorrento Woods bölgesinde güneşlenirken kameralara yakalanan turuncu timsah görenleri şaşırtıyor. İtalyan La Repubblica gazetesinde çıkan habere göre, 74 yaşındaki Sylvia Mythen'ın, beton bir iskele üzerinde keyif yaparken görüntülemeyi başardığı ilginç komşusunun rengi bilimadamlarının da dikkatini çekti. Bazı bilimadamları timsahın kısmen albino olabileceğini söylerken, diğerleri ise hayvanın ilginç rengini uzun süre paslı suda kalmış olmasına bağladı.