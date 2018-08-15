Turuncu listedeki 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi (2)

TUNCELİ VALİLİĞİ\'NDEN AÇIKLAMA

​Tunceli Valiliği, dün 7 teröristin etkisiz hale getirldiği operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Öldürülen teröristlerden birinin \'terör arananlar\' listesinde turuncu listede bulunan terör örgütü PKK\'nın sözde Dersim Saha ÖSB/YPS sorumlusu \'Rezzan Mardin\' kod adlı Ömer Duran, birinin de sözde Batı Cephe YJA STAR sorumlusu \'Jindar\' kod adlı Pınar Yıldırım\'ın olduğu belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

\"14 Ağustos 2018 tarihinde Tunceli-merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında hava kuvvetleri desteğiyle etkisiz hale getirilen 5 teröristten biri Rezzan Mardin Kod adlı Ömer Duran’ın Terör Arananlar Turuncu listede (600.000 TL) bulunduğu tespit edilmiştir. 14 Ağustos 2018 tarihinde Tunceli-merkez Çırtık Deresi bölgesinde MİT Bölge Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımızca müşterek olarak gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen iki kadın teröristten birinin de sözde batı cephe kadın sorumlusu \'Terör Arananlar\' Turuncu listede (600.000 TL) bulunan Silvan Jindar kod adlı Pınar Yıldırım olduğu tespit edilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir\"denildi.



Ferit DEMİR/ TUNCELİ, (DHA)