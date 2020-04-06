'Turuncu fırtına' uyarısının ardından İstanbul'da şiddetli rüzgât etkisini sürdürüyor

İstanbul’da yapılan “Turuncu” fırtına alarmının ardından şiddetli rüzgâr etkisini sürdürüyor. Sarayburnu Sahilinde ise fırtına şeklinde yer yer kuvvetli şekilde etkili oldu.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından, İstanbul'da şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor. Cuma günü yapılan ‘Turuncu’ fırtına alarmının ardından kent genelinde etkili olmuştu. Yer yer şiddetli rüzgar ve fırtına şeklinde etkili oldu. Rüzgâr genel olarak kıyı kesimlerinde daha fazla etkili olurken, yer yer yüksek kesimlerde de etkisini gösteriyor.

Şiddetli rüzgârın etkisiyle dalgalar oluştu, ağaçlar devrilme aşamasına geldi.