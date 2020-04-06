T24 LogoT24 Logo
Yaşam

'Turuncu fırtına' uyarısının ardından İstanbul'da şiddetli rüzgât etkisini sürdürüyor

06 Nisan 2020 07:08

İstanbul’da yapılan “Turuncu” fırtına alarmının ardından şiddetli rüzgâr etkisini sürdürüyor. Sarayburnu Sahilinde ise fırtına şeklinde yer yer kuvvetli şekilde etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından, İstanbul'da şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor. Cuma günü yapılan ‘Turuncu’ fırtına alarmının ardından kent genelinde etkili olmuştu. Yer yer şiddetli rüzgar ve fırtına şeklinde etkili oldu. Rüzgâr genel olarak kıyı kesimlerinde daha fazla etkili olurken, yer yer yüksek kesimlerde de etkisini gösteriyor.

Şiddetli rüzgârın etkisiyle dalgalar oluştu, ağaçlar devrilme aşamasına geldi.

ETİKETLER

rüzgârhaberhava durumubugün hava nasıl olacakturuncu fırtına
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24