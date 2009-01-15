Turunçgiller damar sağlığını korumaya yardımcı

Sağlıklı damarlar sağlıklı bir vücudun en önemli göstergelerinden biridir. Damarlarınızı korumak için yediklerinize dikkat edin.



Kandaki toplam kolesterolünüzü, HDL ve LDL'nizi düzenli ölçtürün Tansiyonunuz yüksekse, vakit kaybetmeden doktora başvurun. Yemeklerinizde sıvı yağ, özellikle de zeytinyağını kullanın. Kilonuzu ideal kilonuzda tutmaya gayret edin.



Sigara içiyorsanız bırakın. Alkol tüketimini minimuma indirin. Beyaz eti tercih edin. Pişirmeden önce görünür yağlarından arındırın. Süt ve süt ürünlerinin az yağlı olanlarını tercih edin. Kabuğuyla yenebilen meyvelerin kabuğunu soymadan tüketin.



Haftada en az 2 kez, et yerine kurubaklagil tüketin. Haftada 1-2 kez, I dilim peynir veya köfte kadar tavuk eti yerine, I tam yumurta yiyin.



Yemeklerinizi haşlama, fırında ve ızgara yöntemleriyle pişirin. Şarküteri ürünlerini, yağ oranı yüksek olduğu için sınırlı tüketin. Beyaz ekmek yerine tam tahıllı ekmeği tercih edin. Sakatattan uzak durun.



Yağlı tohumlar içeriğindeki omega 3 yağ asidi içeriği nedeniyle değerlidir. Ancak aşırı fındık tüketiminin de size kilo aldıracağını unutmayın. Günlük tüketim I adet ceviz veya 5 adet badem veya fındığı aşmamalıdır.



65 yaş üstündeki 5600 insanda yapılan çalışmada düşük potasyum alımının kalp krizi riskini yüzde 50 artırdığı saptanmıştır. Özellikle de kan basıncını düşürmek için diüretik kullananlarda bu risk 2 katına çıkmaktadır. Bu yüzden potasyum içeren yeşil sebzeler, turunçgiller, kayısı, brokoli gibi sebzeleri tüketin.



Soya'da bulunan lesitin, damarlarda biriken kolesterol plaklarını parçalar ve böylece damar sertliğine ve kalp hastalıklarına karşı korur. Sizin kan kolesterol seviyeniz yüksek seyrediyorsa çocuklarınızı da düzenli olarak kontrol ettirin.



Kalp hastalarında genellikle yüksek tansiyon problemi de olur. Bu nedenle tuz alımına dikkat edilerek işlenmiş, salamura edilmiş besinlerden uzak durulmalıdır.

