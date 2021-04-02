Turşu fabrikasındaki görüntüleri paylaşan şüpheli serbest bırakıldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki fabrikada turşu tankının içinde dans eden A.G.'nin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan zanlı İ.T, serbest bırakıldı.

İ.T, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.T. serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

Turşu tesisinde bir çalışanın, çıplak ayakla girdiği turşu tankında dans ettiği görüntüler sosyal medyada tepki çekmişti.

Sosyal medyada infiale neden olan "turşu tankı" görüntüleri nedeniyle Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki işletme para cezası uygulanarak mühürlenmiş, görüntülerdeki A.G'nin de gözaltına alındığı açıklanmıştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüntülerin çekildiği işletme mühürlenerek faaliyetten men edilmişti.

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