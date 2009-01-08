TÜRSAK seminerleri başlıyor!

Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından 13 yıldır sürdürülen Sinema Seminerleri’nin yeni dönem kayıtları başladı.



On iki haftalık seminer boyunca katılımcılar senaryo yazımından aydınlatmaya, animasyon tekniklerinden film çözümlemesine toplam 17 farklı konuda eğitim görecek. Seminerde ders verecek isimlerse Uğur İçbak, Mustafa Preşeva, Atilla Dorsay, Mehmet Açar, Rekin Teksoy, Burçak Evren, Tevfik Başer, Muzaffer Hiçdurmaz, M. Ziya Ülkenciler, Sinan Toğrul, Alper Maral, Doğan Sarıgüzel, Mehmet Kurtuluş, Gülsen Tuncer, Ziya Öztan ve Ali Akdeniz gibi alanının uzmanları. 10 Ocak - 28 Mart arası her Cumartesi 11:00 - 15:30 saatlerinde gerçekleştirilecek seminerlere başvuru ve ayrıntılı bilgi için: http://www.tursak.org.tr/seminerler.htm ve 0212 244 52 51…