İSTANBUL, (DHA)- TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği\'ne (TÜRSAB) yeni dönem başkanlık seçimlerinde adaylığını açıklayan ilk isim Hasan Erdem, tabanın birlik ve beraberlik içinde olduğunu belirterek, “Taban TÜRSAB’ta yenileşmeye, güçlü bir örgüte \'evet\' diyecek” dedi.

Turizm sektörünün en büyük örgütü TÜRSAB\'ta seçim yarışı hızlandı. \'Daha güçlü TÜRSAB\' sloganıyla yola çıkan Hasan Erdem, sektörün bir an önce seçimleri sonuçlandırması gerektiğini belirterek “Artık iş yapma zamanı, sezon başlıyor. TÜRSAB’ta yeni yönetim acenteleri yeni döneme hazırlamak için projeleri yaptı. 36 projeyi bir an önce hayata geçirmek istiyoruz” diye konuştu. Firuz Bağlıkaya ve ekibi ile yaptıkları işbirliğinin devam ettiğini belirten Erdem, “Ortak listeyi bir iki gün içinde kamuoyuyla paylaşacağız. Seçimlere 4 bin 800 civarında katılım olmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

TÜRSAB’in Türkiye’nin dünyada tanıtımını üstlenmesi gerektiğini söyleyen Erdem, \"Projeler üretmeliyiz. Bugüne kadar KOSGEB\'e sektör için tek bir proje götürmedik. Oysa KOSGEB bütün sektörlere destek veriyor. İlk işimiz bu olacak. Ben turizmin içinde gelen biriyim. Yerli ve milli bir portal kurulmasının çok önemli olduğunu düşünüyor. Bu bizim üyelerimize büyük katkı yapacak. En uygun fiyatla otelleri biz pazarlamalıyız. Yine bütün havayolları şirketlerinin biletlerinin yüzde 70’ini biz satıyoruz. Ama havayolu şirketi bizden daha avantajlı bilet satıyor. Bunu satacaksak biz satmalıyız.\"

\"SOSYAL MEDYAYI EN İYİ BİZ KULLANACAĞIZ\"

TÜRSAB\'ın teknolojiyi iyi bir şekilde kullanacağını da vurgulayan Erdem, \"TÜRSAB teknoparklarda kendine yer bulacak. Sosyal medyada en iyi biz olacağız. Hem Türkiye’yi hem sektörü iyi tanıtacağız. Rusya krizi olduğunda TÜRSAB hemen devreye girmeliydi. Her türlü krizi iyi yönetmek için hazırlıklı olmalıyız. Son iki yılda bin 250 şirkete belge verildi. Belge fiyatı 60 bin liraya kadar çıkıyor. TÜRSAB belge verip para kazanıyor. Ama acentelere sürekli rakip çıkarıyor. Yani üyelerini zor durumda bırakıyor. Böyle şey olur mu? Örneğin Trabzon’da 25 acente olması gerekirken 140 acente var. Dolayısıyla herkes zarar ediyor\" şeklinde konuştu.

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