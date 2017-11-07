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Ekonomi

TÜRSAB'ın şirketine 3.5 milyonluk haciz (3)- Yeniden

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ÖZEL bir banka, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'ne (TÜRSAB) bağlı TÜRSAB Seyahat Acentaları Hizmetleri Limited Şirketi'ne, 3 milyon 567 bin TL tutarındaki alacak nedeniyle ihtiyati haciz kararı aldırdı

07 Kasım 2017 20:54

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ÖZEL bir banka, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği\'ne (TÜRSAB) bağlı TÜRSAB Seyahat Acentaları Hizmetleri Limited Şirketi\'ne, 3 milyon 567 bin TL tutarındaki alacak nedeniyle ihtiyati haciz kararı aldırdı. TÜRSAB Genel Sekreteri Çetin Gürcün, girişimden haberdar olur olmaz kararı kaldırdıklarını söyledi.
Özel bir banka, 3 milyon 567 bin TL tutarındaki alacağı nedeniyle TÜRSAB Seyahat Acentaları Hizmetleri Limited Şirketi hakkında, İstanbul 14\'üncü İcra Müdürlüğü aracılığıyla ihtiyati haciz kararı aldırdı. TÜRSAB Seyahat Acentaları Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti ve şirket adına TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy adına yapılan işleme ek olarak TÜRSAB ve Ulusoy\'un mal varlıklarıyla ilgili İstanbul 16\'ncı Asliye Ticaret Mahkemesi\'nce ihtiyati haciz kararı verildi. Bankanın alacağına karşı mahkeme yoluyla aldırdığı ihtiyati haciz kararı, üçüncü kişileri de kapsıyor. İhtiyati haciz kararıyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı da bilgilendirildi. 
\'HACİZ, TÜRSAB\'A DEĞİL; ŞİRKETE\'
TÜRSAB Genel Sekreteri Çetin Gürcün, haciz işleminin TÜRSAB hakkında değil; birliğe bağlı TÜRSAB Seyahat Acentaları Hizmetleri Limited Şirketi hakkında olduğunu söyledi. Konuyla ilgili kendilerine herhangi bir bildirim yapılmaksızın başlatılan takibi öğrenir öğrenmez ilgili resmi merci nezdinde girişimde bulunduklarını aktaran Çetin Gürcün, ihtiyati tedbir kararını kaldırdıklarını söyledi. Gürcün, \"TÜRSAB\'a haciz işlemi yok\" dedi.

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