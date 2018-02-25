TÜRSAB YENİ BAŞKANINI SEÇTİ

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL (DHA)

TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği\'nin (TÜRSAB) başkanlık seçimini Firuz Bağlıkaya kazandı.

Turizm sektörünün en büyük örgütü TÜRSAB\'da seçim yarışı bugün sona erdi. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı\'nda yapılan seçimde Firuz Bağlıkaya, Emin Çakmak ve Çetin Gürcün başkanlık için yarıştı. Birliğe kayıtlı 3 bin 613 acente sahibinin oy kullandığı seçimde, Firuz Bağlıkaya 2 bin 200, Çetin Gürcün bin 57, Emin Çakmak 356 oy aldı. TÜRSAB\'ın yeni başkanı, Firuz Bağlıkaya oldu.

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25.02.2018 - 16.09 Haber Kodu : 180225082