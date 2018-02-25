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TÜRSAB YENİ BAŞKANINI SEÇİYOR

  Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL DHA  Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) başkanlık seçimi başladı

25 Şubat 2018 19:03

 

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL DHA 
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği\'nin (TÜRSAB) başkanlık seçimi başladı.
Turizm sektörünün en büyük örgütü TÜRSAB\'da seçim yarışı sürüyor. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı\'nda yapılan seçimde Firuz Bağlıkaya, Emin Çakmak ve Çetin Gürcün başkanlık için yarışıyor. Şu ana kadar birliğe kayıtlı yaklaşık 3 bin 500 acente sahibi oy kullandı. Oylama öncesinde zaman zaman gerginlik de yaşandı. TÜRSAB\'ın yeni başkanı, seçimin saat 17.00\'da sona ermesi ve sandıkların açılmasının ardından belli olacak.

Görüntü Dökümü:
-Genel Kurulu Toplantısı
-Detaylar

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