TÜRSAB YENİ BAŞKANINI SEÇİYOR

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL DHA

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği\'nin (TÜRSAB) başkanlık seçimi başladı.

Turizm sektörünün en büyük örgütü TÜRSAB\'da seçim yarışı sürüyor. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı\'nda yapılan seçimde Firuz Bağlıkaya, Emin Çakmak ve Çetin Gürcün başkanlık için yarışıyor. Şu ana kadar birliğe kayıtlı yaklaşık 3 bin 500 acente sahibi oy kullandı. Oylama öncesinde zaman zaman gerginlik de yaşandı. TÜRSAB\'ın yeni başkanı, seçimin saat 17.00\'da sona ermesi ve sandıkların açılmasının ardından belli olacak.

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