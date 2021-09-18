TÜRSAB: Önümüzdeki 3 ayda 200 bin İngiliz turist bekliyoruz

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, İngiltere’nin seyahat listesinde yaptığı güncellemenin ardından önümüzdeki 3 aylık dönemde Türkiye’ye 200 bin civarında İngiliz vatandaşın seyahat etmesini bekliyor.

Bloomberg HT'nin haberine göre İngiltere’nin seyahat listesinde yaptığı güncellemeyi geciken ama sevindirici bir karar olarak değerlendiren Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), önümüzdeki 3 aylık dönemde Türkiye’ye 200 bin civarında İngiliz vatandaşın seyahat etmesini bekliyor.

Konuya ilişkin TÜRSAB'ın değerlendirmesi şöyle:

“Bu kararın çok daha önceden çıkmasını umuyorduk. Türkiye’yi özleyen ve ülkemizde tatil yapmayı arzu eden İngiltere’den çok sayıda misafirimiz de bu kararı bekliyordu. Tur operatörleri de bu yöndeki beklenti dahilinde rezervasyonları almaya başlamıştı. Jet2 Holidays şirketi de 23 Eylül itibariyle Dalaman ve Antalya uçuşlarına başlama kararı aldı. Dolayısıyla Türkiye’nin kırmızı listeden çıkartılması yönündeki kararın turizme olumlu yansımaları olmasını bekliyoruz.

İngiltere’de ekim ayında okullarda ara tatil planlaması mevcut. Bu nedenle çocuklu ailelerin ekim ayında ülkemize yönelik ciddi bir seyahat talebi bulunuyor. Bu çerçevede 22 Eylül’den sonraki son 3 aylık dönemde Türkiye’ye seyahat edecek İngiliz vatandaşlarının sayısının yaklaşık 200 bin civarında olmasını öngörüyoruz.”