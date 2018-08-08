TÜRSAB, Booking.com'un ardından 20 sitenin daha peşine düştü

Türkiye'deki faaliyetleri açılan haksız rekabet davasından sonra ihtiyati tedbir kararıyla durdurulan online otel rezervasyon portalı Booking.com'u Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’nin (TÜRSAB), ‘haksız rekabet’ davası açarak kapattırdığı Booking.com’un ardından benzer 20 site için daha yargıya gidecek.

Hürriyet'in haberine göre, TÜRSAB Yönetim Kurulu aldığı karar sonucunda booking.com benzeri şekilde yurtdışı merkezli, Türkiye’de vergi ödemeyen online rezervasyon sitelerine dava açmaya hazırlanıyor.

Yönetim kurulu toplantısında konuyu gündemine alan TÜRSAB, Türk pazarında, Türk müşteriye, Türkiye’de ürün ve hizmet satarak kazanç elde etmesine rağmen, vergi ödemeyerek Türk Seyahat acenteleri ve Türk tur operatörleriyle haksız rekabet eden airbnb, agoda, skyscaner ve expedia gibi 20’ye yakın site ile ilgili hukuki işlem başlatma kararı aldı.

Konuyla ilgili haber duyulduğu sıralarda AK Parti'nin resmi Twitter hesabından TÜRSAB heyetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğüne dair bir mesaj paylaşıldı.