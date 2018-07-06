TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya'dan Hintli milyarder açıklaması

Enver ALAS - Kaan ULUS / İSTANBUL,(DHA)

TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Hindistanlı dolar milyarderi bir işadamının, bu ay içerisinde 3 bin 500 çalışanını tatil için İstanbul\'a getirmesinin turizm sektörü açısından çok önemli olduğunu, tek bir müşteriden bir organizasyonla çok ciddi bir gelir kaynağı elde edileceğini söyledi. Bağlıkaya, \"Bu tür organizasyonlar, İstanbul\'da şu anda ihtiyaç olan gelir ve harcama düzeyi yüksek turistin yolunu, kapısını açacaktır. İstanbul\'da otel fiyatları geçen seneyle mukayese edildiğinde yüzde 10, yüzde 11 civarında yukarıya doğru hareketlendi. 2015 rakamlarına henüz ulaşmış değiliz. Çünkü harcama düzeyi yüksek, gelir düzeyi yüksek turiste henüz ulaşmış değiliz. Dolayısıyla bu segmentin açılıyor olmasından dolayı bir katkısı olacaktır ve bunun arkası da gelecektir\" dedi.

Dünyanın en zengin iş adamları arasında yer alan Hintli iş adamı 3 bin 500 çalışanını ödül olarak İstanbul\'a getiriyor. Adının şu an açıklanması istenilmeyen dolar milyarderi Hintli patron, çalışanlarının 7 günlük tatil için de 10 milyon dolarlık bir bütçe ayırdı. Hintli işadamının bu aktiviteyi Türkiye\'de gerçekleştirmesinde emeği olanlardan biri de TÜRSAB oldu.

TÜRSAB BAŞKANI BAĞLIKAYA\'DAN DHA\'YA AÇIKLAMA

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, 3 bin 500 Hintli turist grubunun tatilini kapsayan etkinliği DHA\'ya değerlendirdi.

Aynı işadamının bu organizasyonu daha önce 2016\'da İstanbul\'da yapmak istediğini ama gerçekleştirilemediğini aktaran Bağlıkaya, gösterdikleri her türlü çabayla organizasyonun bu sene yapılacağını dile getirdi.

\"TURİZM AÇISINDAN AYRI BİR ÖNEMİ VAR\"

Bağlıkaya, \"Bu aynı zamanda bir şirket motivasyon toplantısı. Bunun İstanbul\'da yapılması için elimizden gelen her türlü çabayı sarf ettik. Bu tür toplantıların, etkinliklerin burada yapılıyor olması turizm açısından ayrı bir önemi var. Türkiye, turizmde 2018 yılında rekora gidiyor. 40 milyon turist hedefiyle devam ediyoruz. Ancak zengin kitleye hitap eden, gelir düzeyi daha yüksek segmenti ortalama paket ücretlerinin üstünde olan turist kısmında bir takım eksikliklerimiz var. Bu tür etkinliklerle ve tanıtımlarla bu organizasyonların Türkiye\'de yapılabildiği algısının büyütülmesi ve genişletilmesi gerekiyor\" dedi.

\"TEK BİR MÜŞTERİDEN TEK BİR ORGANİZASYONLA ÇOK CİDDİ BİR GELİR KAYNAĞI\"

Hintli patronun tatil için 10 milyon dolarlık bir harcama bütçesi ayırdığını söyleyen Firuz Bağlıkaya, \"Boğaz bandındaki bütün otellere rezervasyonlarını geçtiler. Bu Türkiye geneline baktığınız zaman çok önemli bir rakam gibi gözükmeyebilir ama tek bir müşteriden tek bir organizasyonla çok ciddi bir gelir kaynağı. Dolayısıyla bunun kendisinden fazla bu organizasyonların Türkiye\'de yapılabiliyor olması, bu yolun tekrar geri dönüyor olması çok büyük önemi var. Bizim için uzun süre sonra Türkiye\'de yapılacak ilk \'event\' olduğu için önemli\" diye konuştu.

\"GELİR VE HARCAMA DÜZEYİ YÜKSEK TURİSTİN YOLUNU AÇACAKTIR\"

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya şunları söyledi:

\"Organizasyon, İstanbul\'da şu anda ihtiyaç olan gelir ve harcama düzeyi yüksek turistin yolunu açacaktır. İstanbul\'da otel fiyatları geçen seneyle mukayese edildiğinde yüzde 10, yüzde 11 civarında yukarıya doğru hareketlendi. 2015 rakamlarına henüz ulaşmış değiliz. Çünkü harcama düzeyi yüksek gelir düzeyi yüksek turiste henüz ulaşmış değiliz. Dolayısıyla bu segmentin açılıyor olmasından dolayı bir katkısı olacaktır ve bunun arkası da gelecektir. Ayrıca başka ülkelerden bu tür organizasyonların Türkiye\'ye gelmesine yol açacağı içinde önemli.\"

HİNT DÜĞÜNLERİ ANTALYA VE İSTANBUL İÇİN ÖNEMLİ GELİR KAYNAĞI

2018\'in ilk beş aylık dönemde Hintli turist sayısında neredeyse yüzde 100\'e yaklaşan bir artış olduğunu aktaran Firuz Bağlıkaya, \"Hindistan pazarı bizim için önemli bir pazar. Özellikle düğün gibi aktiviteleri için Türkiye\'yi seçiyorlar. Bu organizasyonlar Türk otelleri açısından özellikle Antalya ve İstanbul için baya gelir kaynağı oluyor. İnşallah önümüzdeki dönemde İstanbul\'da başlayan bu organizasyon başka organizasyonlar olarak da Türkiye geneline yayılacağını düşünüyoruz\" ifadelerini kullandı.

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