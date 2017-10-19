TÜRSAB Başkan adayı Bağlıkaya: Kongrelerimize müsteşar, bakan, başbakan, cumhurbaşkanı gelmiyor

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) başkanlığı için adaylığını açıklayan Detur CEO\'su Firuz Bağlıkaya, TÜRSAB\'ın itibar sorunu olduğunu savunarak, \"Kongrelerimize müsteşar, bakan, başbakan, cumhurbaşkanı gelmiyor. Ondan sonra kalkıp, itibardan bahsediyorlar. Bir birlik, kendi işinden daha fazla ticaretle uğraşırsa ve itibar yoksa tabi ki gelmezler\" dedi.

TÜRSAB\'ın 2 Aralık günü yapılması planlanan seçimlerinde başkan adaylığını açıklayan Firuz Bağlıkaya, \'Bize Değişim Gerek\' sloganıyla başlattığı seçim çalışmaları kapsamınd, Antalya\'da TÜRSAB üyeleriyle buluştu. Bir otelde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Bağlıkaya, mevcut TÜRSAB yönetiminin ticaretle meşgul olduğu için üyelerin sorunlarıyla ilgilenmediğini söyledi. Seçilmesi halinde yapacağı çalışmaları anlatan Bağlıkaya, \"Her gün kalktığımızda iki yeni acenta kuruluyor. Yeni seyahat acentalarının kuruluşunu engelleyeceğiz. İlk 2-3 ay tamamen engellenecek, sonraki süreçte kuruluşunu zorlaştırıcı hükümler getireceğiz. Şu anki durumda ne yapılıyor, taksitle acenta kuruluyor. Pastamız büyümüyor, işlerimiz 2015\'den daha iyi değil. Peki neden kurduruyorsunuz, bize niye yeni ortaklar çıkartıyorsunuz. Biz yeni acenta kurma işini çok zorlaştıracağız ve kimse elini kolunu sallaya sallaya acenta kuramayacak. İkincisi belge devrine müsaade edeceğiz. Acentalar için Schengen vize ofisi kurularak merkez binasında ve büyük BYK\'larda hizmet verecek\" diye konuştu.

Kaçak faaliyet gösteren seyahat acentelerinin kronik bir sorun olduğunu söyleyen Bağlıkaya, bu konuda kolluk kuvvetlerinin de desteğiyle etkili bir mücadele yürütüleceğini belirtti. Bu konuda havaalanları, müze ve örenyerlerinde denetim noktları oluşturulacağını kaydeden Bağlıkaya, şunları söyledi:

\"Kaçak acentalar ne yapıyor, havalimanları, müze ve ören yerlerine müşteri getirip götürüyor ve kaçağın yapıldığı yerler belli. 7-24 hizmet veren denetim birimleri oluşturulacak. Bu ciddiyetle gidilmezse Ayşe teyze, Fatma teyze, okullar, herkes tur yapıyor, biz yapamıyoruz. Kaçakla ilgili mücadelemizi şiddetli bir şekilde yapacağız, kaçaktan beslenmeyeceğiz. Sanal ortamdaki kaçaklarla da mücadele edilecek, bu çok daha kolay. Kaçak faaliyet yapılan araçlar eğer bağlanmazsa önüne geçilemez. 2-3 bin aracın trafikten men edilmesi gerekiyor ki bu faaliyeti yapmaktan vazgeçsin. Belediyeler tur yapıyor ve bir de ücretsiz. Seyahat acentalarının ücretsiz tur yapması zaten yasak ve bunların önüne geçilecek.\"

Bölge yürütme kurullarının güçlü, etkin ve bağımsız bir yapıya kavuşturulacağını dile getiren Bağlıkaya, \"Bizim BYK\'lar kurulur, başkana bağlılıklarını iletir, seçimden seçime de oy verir ve başka hiçbir şey yapmaz. Hiçbir şekilde merkeze bağlılığı olmayan, merkezi zorlayan, proje üreten ve üyelerinin sorunlarını merkeze ileten BYK\'lar oluşturulacak. Türkiye\'nin 81 vilayetinde hiçbir şeyden haberleri yok. Diyarbakır\'a gezi düzenleniyor, \'Bölgenin sorunlarını dinlemek için\' diyorlar, kardeşim 20 senedir başkan ben miyim, niye çözmediniz şimdiye kadar\" dedi.

\'HAVAYOLU ŞİRKETLERİ DAHA UCUZ BİLET SATAYAMAYACAK\'

Seyahat acentelerinin, havayolu şirketleri karşısında güçlü hale getirileceğini ileri süren Bağlıkaya, \"Havayolu şirketlerinin web sitelerinde seyahat acentalarından daha ucuza bilet satışı yapmalarını engelleyeceğiz. Biz bunu 5 senedir söylüyoruz, yasal altyapısı var. Havayolu şirketlerinin hizmet bedelsiz ya da düşük hizmet bedeliyle bilet satışı yapmalarının önüne geçeceğiz. Hizmet bedellerinin güncellenerek enflasyon oranında yıllık artış yapılmasını sağlayacağız. Bunların tamamını iki sene içinde yapacağız. Türkiye\'de TL bazında 6 senedir fiyatı aynı olan başka bir şey var mı, ayıp bir şey bu. Corporate Card uygulamasında hizmet bedeli dahil çekim yapılmasını sağlayacağız. THY\'nin iç hatlarda emrivaki yaptığı dinamik stok uygulamasını seyahat acentaları lehine düzelteceğiz. Her türlü satış şekline acentaların dahil edilmesini sağlayacağız\" diye konuştu. Hac ve umre acentelerinin, TÜRSAB\'ın para kaynağı olduğunu ve bu acentelerin çok büyük sorunları olduğunu vurgulayan Bağlıkaya, şöyle devam etti:

\"Acentalar adına TÜRSAB\'a verilen hac vizelerini satmayacağız. Ne kadar ayıp bir şey, vizeyi alıyor üyeye satıyor. Bizim ticaretimizi kolaylaştırmak için kurulmuş bir kurum ama üyeyle ticaret yapmaya başlamış. Hediyelik eşya ticareti ile uğraşmayacağız. Yemek servis gibi akçeli işlere karışmayacağız. Hac acentalarının Mekke, Medine\'deki yemeklerinin dahi ihalesi İstanbul\'da yapılıyor. Hac acentaları oradan alacak, almazsa zaten vize verilmiyor. Hac ve umre acentaları faaliyetlerini yürütürken artık TÜRSAB\'dan bir onay yazısı almak zorunda olmayacak. Hac acentalarıyla yapılan ticareti vicdani ve ahlaki bulmuyoruz. Hac ve umre seyahat acentalarının zaten işidir, dini bir seyahattir. Hacda uygulanan yüzde 40-80 oranının acentalarımız lehine iyileştirilmesi yapılacak. Bütün iş 3-5 firmayla götürülüyor, eşit dağıtımı yapılacak. Geçen yıl 500 bin umre vardı ve dikkat edin 10 dolar tur onay yazısı, 15 dolar hizmet bedeli alıyorlar. Yani böyle paralar alınıyor. Kaçak faaliyet burada da var. Umrede taban fiyat uygulanacak. Kayıt içinde üst limit olacak ve hiç kimse gelip 3-5 bin kişiyi kayıt ettiremeyecek.\"

\'ÖTV VE UKOME\'DE TÜRSAB MASADA YOKTU\'

Minibüs, taksi ve okul servisi araçları için uygulanan ÖTV indirimi sırasında, TÜRSAB\'ın masada olmaması nedeniyle seyahat acentelerinin tur ve transfer araçlarından yararlanamadığını belirten Bağlıkaya, \"100 bin liralık arabada 40-45 bin lira acayip rakamlar. Niye biz alamıyoruz, biz sebze mi taşıyoruz biz de inan taşıyoruz ama bizim birliğimiz bu işler konuşulurken masada değil. Onlar müzede bilet satma, Irak\'a vize satma, hacılardan para kazanma gibi işlerin peşindeler. Büyükşehirlerde UKOME diye birşey var ve bizim bütün araçlarımızı denetliyor. TÜRSAB üye mi, değil. Çünkü bu UKOME kurulurken yine ortada yok bizim birliğimiz. Seyahat acentelerinin aldığı komisyonların asgari tutarlarını tespit ederek uygulamasını sağlayacağız. Maliyetlerin altına tur satışı yapılmasını engelleyeceğiz. Gerekiyorsa o acenteyi haksız rekabete yol açtığı için kapatacağız\" diye konuştu.

İKİ DÖNEM BAŞKANLIK SINIRI

Seçildiği takdirde, gençlerin önünün açılması amacıyla iki dönem başkanlık ve üç dönem yönetim kurulu üyeliği sınırı getireceğini söyleyen Bağlıkaya, \"İki dönemden fazla başkanlık yapmayacağız çünkü kan değişimi gerekli. TÜRSAB bildirimlerini faksla yapıyor. Millet yapay zekadan bahsediyor, bildirimlerini bile faksla yapıyorlar, o kadar geriden geliyorlar. TÜRSAB\'ı ticaret yapan değil üyelerinin ticaretini kolaylaştıran bir kurum haline getirmeliyiz. TÜRSAB ticaret yapmaktan üyeleri için bir şey yapmıyor. Yeni yeni ihaleler alıp, yeni işlere giriyor. Örneğin müze ve ören yerleri ihalesini başka bir şirket alsaydı seyahat acentelerine bilet fiyatı yüzde 25 indirimli olacaktı ama TÜRSAB bu yüzde 25\'in yüzde 5\'ini de üyesinden keserek yüzde 20 uyguluyordu. TÜRSAB ticari faaliyetlerin tamamından çıkarılacak ve kuruluş amacı neyse o fonksiyonlar uygulanacak\" dedi.

\'TÜRSAB\'IN İTİBARI YOK\'

TÜRSAB\'ın çok ciddi bir itibar sorunu olduğunu savunan Firuz Bağlıkaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Kongrelerimize müsteşar, bakan, başbakan, cumhurbaşkanı gelmiyor. Bu saydığımız kimlikler 200-300 kişilik salonlara gidiyorlar ama bizim 2-3 bin kişinin katıldığı kongremize gelmiyorlar. Soruyorum neden gelmiyorlar diye, başkan \'Ben davet etmedim\' diye bizi kandırıyor bir de. TÜRSAB olarak zaten zorundasın davetiye göndermeye. Gelmiyorlar ve ondan sonra kalkıp itibardan bahsediyorlar. Bir birlik kendi işinden daha fazla ticaretle uğraşırsa ve itibar yoksa tabi ki gelmezler. Rekabet Kurumu ne dedi, \'Sen ticaret yapıyorsun ve üyelerin arasında eşit davranmıyorsun, seni denetime alıyorum\' diye rapor var, denetime alındı. Bu işlerin tamamından çıkmamız lazım. TÜRSAB, üyelerinin menfaati dışında hiçbir faaliyetle uğraşmayacak.\"

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