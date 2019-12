Turp, karaciğer dostu

Vücuda başka yararlarının yanı sıra özellikle "karaciğerin dostu" olarak bilinen turpun, bol vitamini nedeniyle kış aylarında sofralardan eksik edilmemesi gerektiği belirtildi.



Türkiye'nin turp üretiminin yüzde 70'inin karşılandığı Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hasat başladı. Yıllık 25 ton üretim gerçekleşen ve ilçe ekonomisine 15 milyon YTL katkı sağlayan turp, bu yıl da üreticilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.



Özellikle havaların yağışlı gitmesinin üreticileri daha da mutlu ettiğine değinen Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir, yaptığı açıklamada, sabahın ilk ışıklarıyla soğuk havaya rağmen tarlada başlayan turpun zahmetli yolculuğunun şehir merkezinden geçen Savrun Çayı üzerine kurulu havuzlarda yıkanıp paketlenmesi ile devam ettiğini belirtti.



İspir, adına her yıl uluslararası festival düzenlenerek ağalık seçimi yapılan turpun ortalama 5 bin kişiye istihdam sağladığını belirterek, "havaların son günlerde yağışlı gitmesi nedeniyle fiyat olarak sezona iyi başladı. Bu yıl 35 bin dekar alana ekimi yapılan turpun kilosu 25 ile 30 YKr'den alıcı buluyor. Piyasada ise 50 YKr'den satılıyor. Kadirli ekonomisi için çok büyük katkısı var" dedi.



Kadirli İlçe Tarım Müdürü Fatin Rüştü Özeser de vitamin yönünden çok zengin olan turpun böbrek taşı, astım, sarılık, safra kesesi, bronşit, öksürük, karaciğer ve romatizma gibi hastalıklara iyi geldiğini vurguladı.



Turpun içerisinde C, B1, B2 vitaminleri, şekerler, nişasta, hardal yağı ve askorbik asidin bulunduğuna değinen Özeser, şunları kaydetti:



"İster yeşil salataya süs olarak, isterseniz rendelenmiş olarak yiyebilirsiniz. Özellikle kış aylarında turpu sofranızdan eksik etmeyin. Her gün içilen 1 kahve fincan turp suyu karaciğeri güçlendirip safra kesesindeki taşları eritiyor. Ayrıca, soğuk algınlığı sebebiyle ortaya çıkan inatçı öksürükte 1 tatlı kaşığı turp suyu içmek, öksürük şurubu kadar etkili. Turp, böbreklerdeki mikropları öldürür, kum taşlarının dökülmesine de yardımcı olur. Aynı zamanda kabızlığı giderip, diş etlerini kuvvetlendirir."



Özeser, Türkiye genelinde bilinen 10 türü bulunan ve anavatanı Akdeniz Bölgesi olan turpun "Japon", "kırmızı", "siyah" ve "beyaz" olmak üzere dört çeşidinin Kadirli'de yetiştirildiğini söyledi.



Özsezer, turpun çiğ köfte ve pilav gibi yemeklerin yanında sofraların vazgeçilmez yiyeceklerinden biri olduğunu sözlerine ekledi.



Her yıl turpun para etmesinin festivalde ağalık seçimlerini kızıştırdığını anlatan Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Türkmenoğlu ise, "2007 yılında 'Turp Ağalığı', turpun para etmemesi nedeniyle 5 bin YTL'ye giderken, bu yıl 'Turp Ağalığı' için 20 bin YTL ödendi. Buradan elde edilen gelir bir sonraki turp festivalinde değerlendirilecek" diye konuştu.



(AA)