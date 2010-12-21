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Yaşam

TÜROFED BAŞKANLIĞINA AHMET BARUT YENİDEN SEÇİLDİ İSTANBUL (A.A)

21 Aralık 2010 12:49

-TÜROFED BAŞKANLIĞINA AHMET BARUT YENİDEN SEÇİLDİ İSTANBUL (A.A) - 21.12.2010 - Türkiye Otelciler Federasyonunun (TÜROFED) 3. Olağan Genel Kurulunda, Ahmet Barut yeniden başkan seçildi. TÜROFED'in yazılı açıklamasına göre, genel kurulda yapılan seçimler sonucunda TÜROFED'in yeni Yönetim Kurulu Ahmet Barut, Seçim Aydın, Gürel Aydın, Osman Ayık, Sururi Çorabatır, Gülçin Güner, Halil Özyurt, Tayyar Zaimoğlu, Zeynep Silahtaroğlu Baykal, Yavuz Torunoğulları, Haluk Beceren, Ahmet Tok, İlhan Açıkgöz, Mehmet İşler ve Şinasi Hurda'dan, Denetim Kurulu Zeki Köylü, Birol Akman ve Ersin Özgündoğdu'dan, Disiplin Kurulu Hüseyin Hacıkadiroğlu, Ertan Yaylalı ve Bekir Akkaş'tan oluştu. Yeni yönetimin gerçekleştirdiği ilk toplantıda yapılan görev dağılımında, Ahmet Barut başkan, Seçim Aydın, Gürel Aydın ve Osman Ayık başkan yardımcısı, Haluk Beceren genel sekreter oldu.

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