TÜROFED Başkanı Osman Ayık: Bu yıl 30 milyon turist bandını aşarız

Levent YENİGÜN/KEMER(Antalya), (DHA)- TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, \"Bu yıl 30 milyon turist bandını tekrar aşarız\' diye düşünüyoruz. Kişi başı gelirlerde bu yıl büyük artış olmasını beklemek mümkün değil ama toplam turizm gelirinde önemli bir katkı olacak\" dedi.

TÜROFED Başkanı Osman Ayık, turizm sektörü açısından 2015 ve 2016\'daki sıkıntıların ardından 2017\'nin çıkış yılı olduğunu söyledi. Orta Avrupa pazarında başta Almanya ve İskandinav ülkelerinde sıkıntılar devam etse de bu yıl Türk turizminde önemli bir ivme elde edilmesinin arkasındaki temel nedenlerden birinin Rusya Federasyonu ile olan ilişkilerin düzelmeye başlaması olduğunu belirten Osman Ayık, şöyle dedi:

\"İvmenin 2017\'de de yoğun şekilde devam etmesi ve bunu destekleyen yan pazarlar olarak başta Ukrayna, eski demir perde ülkeleri olmak üzere Ortadoğu pazarından da ciddi bir hareketliliğin olması ile birlikte Türkiye 2017 yılında tekrardan eski özlediği seviyelere yavaş yavaş geliyor.\"

\"ANTALYA 10 MİLYON RAKAMINI TELAFFUZ EDER HALE GELDİ\"

Bu yıl sonu itibariyle kıyı bölgelerinde ciddi hareketlilik olduğunu vurgulayan Osman Ayık, \"Önemli artışlar var, başta Antalya olmak üzere ki Antalya\'daki artış rakamları da ciddi sayılara ulaştı. Antalya 10 milyon turist rakamını telaffuz eder hale geldi. Sadece artış oranları açısından bakıldığında İstanbul\'da da bir düzelme söz konusu ama İstanbul\'da hala yüzde 10\'lar seviyesinde giden bir artışla seyrediyor rakamlar\" diye konuştu.

EKİMDE RUSYA\'DAN HAREKETLİLİK BEKLENTİSİ

Rusya Federasyonu\'ndan gelen ziyaretçi sayılarının 2014 rakamlarına doğru gittiğini, ekim, kasım ve aralık aylarında bu temponun devam etmesini beklediklerini kaydeden Osman Ayık, şöyle dedi:

\"Ekim ayı başlarından itibaren diğer alternatif destinasyonlara kaymalar vardı başta Mısır olmak üzere. Şu an itibariyle Mısır destinasyonu, Rusya\'dan uçuşa henüz açılmadı. Birtakım söylentiler var ama görünen o ki bugünlerde de açılmayacak. Bunun açılmaması ister istemez oraya gidecek misafirlerin aslında ülkemizdeki iklim şartları da bu şekilde devam etmesi durumunda bize kayması daha muhtemel. Yani ekim ayında da Rusya Federasyonu\'ndan ülkemize yoğun hareketlilik bekliyorum. Kasım ayında özellikle Antalya ve diğer kıyı bölgelerimizde Muğla Fethiye ve Marmaris bölgesinde de iyi geçer. Oralara da ciddi bir hareketliliğin olmasını bekliyorum. Kasımın sonu itibariyle de bu rakamlarda bir miktar yavaşlama olabilir ama geçmiş yıllarla kıyaslandığında yine de alıştığımızın çok üstünde Rusya Federasyonu\'ndan ve diğer Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinden hareketliliği bölgemizde görmemiz mümkün.\"

\"TURİZM GELİRİNDE ÖNEMLİ BİR SIÇRAMA OLABİLİR\"

Avrupa pazarında da yavaş yavaş Türkiye\'ye dönüş beklediklerine işaret eden Osman Ayık, şöyle devam etti:

\"Normal kış dönemindeki misafirlerimizi önümüzdeki günlerde getirebilirsek Avrupa\'dan, Rusya Federasyonu, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Ortadoğu\'dan gelecek misafirlerle bunu desteklersek, kıyı bölgelerimiz önümüzdeki dönem yoğun bir misafir trafiğiyle karşı karşıya kalabilir. Zaten İstanbul\'u biliyorsunuz, kış aylarında İstanbul\'a eğilim başka şekilde gerçekleşir ve orada da bir yoğunluk bugünlerde olur. Dolayısıyla 2017 yılı aslında bizim beklentilerimiz çerçevesinde gelişebilir. 30 milyon bandını 2017 yılında tekrardan aşarız diye düşünüyoruz. Tabi burada önemli olan noktalardan biri bunların gelirlere yansıması. Kişi başı gelirlerde bu yıl büyük artış olmasını beklemek mümkün değil ama toplam turizm gelirinde önemli bir katkı olacak. Çünkü sayılarda ciddi bir artış bekliyoruz bu sene. Dolayısıyla toplam turizm gelirinde önemli bir sıçrama olabilir ama bunun kişi başı gelirlere yansıması, birkaç yıl sonra, fiyatların tekrardan eski seviyelerine gelmesiyle ancak mümkün.\"

Şu an net rakamlar açıklanmamakla birlikte, yıl başından bu yana Türkiye\'ye gelen turist sayısı 24 milyona yakın bulunuyor.

FOTOĞRAFLI