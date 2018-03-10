TÜROB: Türkiye'ye gelmeyen turist İspanya'ya gitti

İstanbul, 10 Mart (DHA) – Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, geçen yıl Türkiye’ye gelmeyen yabancı turistlerin, Türkiye’nin Akdeniz’deki en büyük turizm rakibi olan İspanya’nın kazanç hanesine yazıldığını söyledi.

İspanya’nın Türkiye için rakip olmasının yanında potansiyeli yüksek kaynak bir pazar olduğunu da işaret eden Bayındır, 82 milyon turiste ev sahipliği yapan İspanya’da toplam beş yıldızlı otel sayısının Antalya’nın yarısı kadar olduğuna dikkat çekti.

TÜROB İspanya turizm pazarıyla ilgili bir araştırma yaparak, beklenti ve öngörüleri ortaya koydu. Araştırmayla ilgili bilgi veren Bayındır, 2017 yılında Türkiye’ye gelmesi beklenen ancak gelmeyen yabancı turistlerin büyük bir İspanya’nın kazancı olduğunu söyledi.

İspanya’nın 2017 yılında tüm zamanların rekorunu kırarak turist sayısını bir önceki yıla göre yüzde 8.6 artırdığı ve 81.8 milyon turist sayısına ulaştığına dikkat çeken Bayındır, “Bir diğer rekor ise turizm gelirinde gözlemlendi. İspanya, 2017 yılında kişi başı 1.062 Euro harcama ve toplamda 87 milyar Euro turizm geliri elde etti. İspanya’da 2016’da kişi başı harcama 1.023 Euro, turizm geliri ise 77 milyar Euro olmuştu” dedi.

TÜROB verilerine göre Türkiye için turizmde hem kaynak pazar hem de Akdeniz’de en büyük rakiplerden biri olma özelliğini taşıyan İspanya, Türkiye’ye gelmeyen harcama düzeyi yüksek turistlerin en önemli adresi oldu.

İspanya’nın Türkiye için rakip olmasının yanında potansiyeli yüksek kaynak bir pazar olduğunu da işaret eden Bayındır, 2018 yılında ülkemize gelecek İspanyol turist sayısında bir toparlanma gözlemleneceğini, düşüş eğiliminin sona ereceğinin öngörüldüğü belirtti. Bayındır, söylerine şöyle devam etti:

“Türkiye’nin 2009 yılına kadar en istikrarlı büyüme gösteren pazarları arasında yer alan İspanya pazarındaki gerileme durdu ancak durağan seyir devam ediyor. 2009 itibariyle ülkemize yılda beş yüz binin üzerinde İspanyol turist gelmesi hedefleniyordu. Ancak İspanya’da baş gösteren ekonomik krize bağlı olarak 2009 yılında 376 bin İspanyol turist gelmişti. Ülkemizde meydana gelen olumsuz gelişmeler doğrultusunda 2014 itibari ile turist sayısında gerileme başladı ve turizm 2017 yılında durağan seyre geçti. 2017 yılında İspanya’dan Türkiye’ye 106 bin turist geldi. Bu rakam bir önceki yıl ile hemen hemen aynı. Henüz 2009’dan oldukça düşük ama en azından gerilemenin durması olumlu bir gelişme.”

Üç ve dört yıldızla 82 milyonu ağırladı

82 milyon turiste ev sahipliği yapan İspanya’da toplam beş yıldızlı otel sayısının Antalya’nın yarısı kadar olduğunu vurgulayan Bayındır, şöyle devam etti: “İspanya konaklama kapasitesi 14 bin 659 otel ve bir milyon 472 bin yatak. Otel yatırımları, bölgesel planlamalar çerçevesinde yapılıyor. Turist sayısındaki istikrarlı artışa karşın, otel sayısında son dört yılda kayda değer ölçüde bir değişim yaşanmadı.

“Yatak kapasitesi çoğunlukla üç ve dört yıldızlı otellerden oluşuyor. İspanya’da 289 beş yıldızlı otel faaliyet gösterirken, 2,224 adet dört yıldızlı, 2,473 adet üç yıldızlı otel bulunuyor. Oteller genellikle oda & ve kahvaltı bazında hizmet verirken, ‘her şey dahil’ sistemi ise yok denilecek oranda.

“Resort bölgesi otellerde ‘yarım pansiyon’ konaklama uygulamalarına rastlamak mümkün olmakla birlikte özellikle Madrid gibi şehir merkezlerinde oteller sadece oda (room only) satış yöntemleri uygulanıyor. Bu durum, İspanya’da gastronomi turizminin gelişmiş olması, bireysel seyahatlerin sayısındaki artışı ve turist başına harcamanın ülkemize göre çok yüksek olmasının ana sebebi. Sadece Antalya’da bulunan 405 adet beş yıldızlı otelde 352 bin yatak olduğu göz önüne alındığında bu durum daha iyi anlaşılacaktır.” (Fotoğraflı)