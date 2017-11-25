TÜROB: Siyasi gelişmelere bağlı "indirim talepleri"ne dikkat

İstanbul, 25 Kasım (DHA) – Yeni turizm sezonu için İngiltere\'den yapılan rezervasyonlarda yüzde 79 artış olduğuna işaret eden Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), tur operatörlerinden siyasi gelişmeler öne sürülerek yapılan \"indirim taleplerine\" dikkat çekti.

TUROB, global turizm sektörünün barometresi olarak kabul edilen Londra WTM Turizm Fuarı sonrası İngiliz turizm pazarındaki mevcut durumu ve beklentileri içeren bir araştırma raporu hazırladı.

Rapora göre, Türkiye’nin Rusya’dan sonraki en büyük turizm pazarlarından biri olan İngiltere’de 2018’e yönelik Türkiye rezervasyonları yüzde 79 arttı.

TÜROB raporunda, Gfk Ascent verilerine göre, sonbahar dönemi itibariyle İngiltere’de, Türkiye’ye 2018 yılı yaz rezervasyonlarının bir önceki yıl görülen 82 bin kişiye göre, yüzde 79 artış göstererek 145 bin kişiye çıktığı belirtildi.

TÜROB araştırmasında, İngiltere’den ülkemize gelecek turist sayısı bakımından duraklamanın sona ereceği, 2018’den itibaren turist sayısında artışa geçileceği tahmin edildiği ifade edildi.

Özellikle Brexit sürecinin ardından pound/euro paritesine bağlı olarak AB ülkelerinde tatil masraflarının yükselmesinin beklendiği vurgulanan raporda, “Brexit sürecinde, pound’un euro karşısında değer kaybetmesi tatil tercihlerini AB dışı ülkelere yönlendirebilir. İngilizler, AB ülkelerine girişte pasaport kuyruklarında kalabilir” denildi. İngiltere’de 2017 için en popüler tatil destinasyonlarının sırasıyla İtalya, ABD, Yunanistan ve Küba olduğu ifade edilen raporda, Türkiye’nin de en fazla ziyaret edilmesi planlanan ülkeler arasında yer aldığı vurgulandı.

İngiliz pazarıyla ilgili bir değerlendirme yapan TÜROB Başkanı Timur Bayındır, İngiliz turistlerin önceliğinin güvenlik olduğunu belirtti ve ekledi:

\"Ancak siyasi olayları fırsat görerek Antalya, Muğla gibi kitle turizme yönelik destinasyonlardan fiyat kırılması/indirilmesi talebinde bulunan birtakım tur operatörlerine maalesef bazı işletmeler olumlu cevap veriyorlar. İçinde bulunduğumuz durum ve risklerin fiyat ile bir bağlantısı bulunmadığından bu tür taleplere rağbet edilmemesi gerekir.\"

Araştırmada yer alan diğer bazı tespitler şöyle:

- İngilizler 2016 yılında 70.8 milyon yurt dışı seyahat gerçekleştirerek, 43.8 milyar pound harcama yaptı.

- Türkiye’ye yapılan yaklaşık 1.1 milyon seyahatte toplam 593 milyon pound, kişibaşı ortalama 562 pound harcama yapıldı. Türkiye ziyaretlerinin 59 bini iş, 239 bini akraba ziyareti ve 730 bini tatil amacıyla gerçekleşti. Tatil amaçlı ziyaretlerin 464 bini paket turlarla gerçekleşirken, harcama miktarı 263 milyon pound oldu.

- Türk vatandaşları 2016’da İngiltere’ye yüzde 2 artışla 196 bin ziyaretçi gönderdi. Söz konusu ziyaretçiler 203.3 milyon pound harcadı. İngiltere’de Türk vatandaşlarının ortalama kişi başına konaklama süresi rekor artışla 14.3/gün, kişi başına ortalama harcamaları ise 1.037 pound olarak gerçekleşti.

TÜROB raporunda ülkemize olan bireysel seyahatlerin artması amacı ile başta Easyjet ve Ryanair olmak üzere Low Cost Carrier şirketlerinin Birleşik Krallık-Türkiye (Antalya, İstanbul, Dalaman, Bodrum) seferlerine başlaması için DHMİ, ilgili bakanlıklar ve sektör temsilcileri tarafından acil eylem planı geliştirilerek çalışma başlatılması gerektiği kaydedildi.

Raporda, İngiltere’den ülkemize gelecek turist sayısının artması için öncelikli olarak uçak seferlerinin artması gerektiği belirtildi. Birleşik Krallık-Türkiye hattında haftalık toplam koltuk kapasitesi 2013 yılındaki 64 bin 798’den 2017 yılı Kasım ayında 56 bin 206’ya geriledi.