TÜROB: Otellerde doluluk artışı geliri etkilemedi

İstanbul, 23 Ekim (DHA) – Türkiye Otelciler Birliği’nin (TÜROB) son beş yılı mercek altına aldığı araştırması, turizm sektörü ortalama konaklama fiyatlarının beş yılda neredeyse yarı yarıya gerilediğini gösterdi.

Araştırmaya göre, Türkiye turizmi, yüksek sezonu otel doluluklarında İstanbul ve Antalya’daki artışların etkisiyle yükselişle kapattı. Müşteri bazında artış yaşanırken, gelir seviyesinin yükselmediği görüldü.

TÜROB’un veri ve analiz şirketi STR’nin verilerinden hareketle yaptığı araştırma, geçmiş beş yılın ve bu yılın doluluk oranları ve fiyatları, turizmde gerçekleşen gelir kaybını gözler önüne serdi.

Türkiye otel doluluklarında ve fiyatlarda tarihi zirveye 2012 yılında ulaştı. 2012 yılında Türkiye’nin ortalama doluluk oranları yüzde 64.7 olarak gerçekleşirken, ortalama oda fiyatı 115.6 Euro’ya, oda başı ortalama gelir ise 74.8 Euro’ya ulaştı. Aynı yıl, İstanbul’da doluluklar yüzde 72.5 olurken, ortalama oda fiyatı 152.9 Euro’ya, oda başı ortalama gelir ise 110.8’ya yükseldi. Bu fiyatlar turizmde ulaşılan en yüksek ortalama fiyatlar olarak kayıtlara geçerek Türkiye\'yi turizmde Avrupa’nın en pahalı ülkelerinden biri haline geldi.

5 yılda büyük düşüş

Araştırmanın gösterdiği sonuçlara göre, aradan geçen beş yıllık sürede, özellikle 2016 ve 2017 yıllarında, fiyatlardaki düşüş dikkat çekti.

2016 yılı Türkiye genelindeki doluluk yüzde 50.8 olarak gerçekleşirken, ortalama oda fiyatı 77.9 Euro, oda başı gelir ise 39.5 Euro’ya geriledi. İstanbul’da ise 2016’da doluluk oranı yüzde 49.6 olurken, oda fiyatı 90.5 Euro’ya, oda başı gelir 44.9 Euro’ya geriledi. Bu yıl da geçen yıla göre hafif yükseliş olsa da gelir kaybı sürdü. Doluluklar Türkiye genelinde 2017’nin ilk 9 ayında yüzde 59.7 olarak gerçekleşirken, ortalama oda fiyatı 69.8 Euro, oda başı gelir ise 41.7 Euro olarak gerçekleşti. İstanbul’da ise 2017’nin ilk 9 ayında doluluk oranı ortalama yüzde 61.6, ortalama oda fiyatı 78.4 Euro, oda başı gelir 48.3 Euro oldu.

2017 yılının ilk 9 ayı itibariyle Türkiye oda başı gelirlerde araştırmaya dahil olan 27 Avrupa ülkesi arasında en son sırada yer aldı. Oda fiyatında ise Livanya’nın önünde 26’ncı oldu.

Bayındır: Sorun doluluk değil, fiyatlar

Araştırmayı değerlendiren TÜROB Başkanı Timur Bayındır, turistlerin gelmesi ve doluluk oranı meselesi dışında, asıl sorunun bütçe-destinasyon imajının yarattığı stres olduğunu dile getirdi. Özellikle İstanbul’un pazar fiyatlamasının adeta bir koz olarak kullanılmaya başlandığı görüşünü yineleyen Bayındır, “Hükümetimizin ve halkımızın iradesi ve özverisi ile ‘güvenlik’ günlük hayatımızın bir meselesi olmaktan çıksa da önceden yaratılan algı maalesef ki belimizi büküyor. Dolayısıyla gelirlerimizi toparlamak için biraz daha zamana ve doğru planlamalara ihtiyacımız var” dedi.

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