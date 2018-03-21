TÜROB: Nevruz'da İstanbul ve Van otelleri İranlı turistlerle dolacak

İstanbul, 21 Mart (DHA) – Türkiye Otelciler Birliği Başkanı (TÜROB) Timur Bayındır, “İstanbul’da Taksim ve Sultanahmet otellerinde İranlı turistin etkisiyle yüksek doluluklar var. Van’da da oteller tamamen dolacak” dedi.

2017 yılında 2.5 milyon İranlı turisti ağırlayan Türkiye, Nevruz Bayramında İran’da bir numaralı turizm pazarı haline gelirken, Nevruz Bayramı boyunca İstanbul ve Van başta olmak üzere Türkiye’nin yine İranlı akınına sahne olacağı öngörülüyor.

Nevruz döneminde hareketlenen İran turizm pazarıyla ilgili bir değerlendirme yapan Türkiye Otelciler Birliği Başkanı (TÜROB) Timur Bayındır, 21 Mart’ta başlayan Nevruz bayramının İranlı turist trafiğinin en fazla hızlandığı dönem olarak öne çıktığını, bu trafiğin bu yıl Mart ayında da artarak devam edeceğini söyledi. Geçen yıl Mart ayı genelinde Türkiye’ye 250 bin İranlı turistin geldiğini hatırlatan Bayındır, “Bunun üçte biri İstanbul’a, geri kalanı da başta Van olmak üzere diğer bölgelere geldi. Bu yıl bu sayının yüzde 10-15 civarında artmasını bekliyoruz” dedi. Şu anda yine İstanbul ve Van’a yüksek talep olduğuna işaret eden Bayındır, “İstanbul’a Taksim ve Sultanahmet bölgesi otellerinde İranlı turistin etkisiyle yüksek doluluklara ulaşılacak. Van’da da hemen hemen otel kapasitelerinin tamamı dolacak. Ancak Antalya ve kıyı bölgelere İranlı talebinde daralma söz konusu” dedi.

İranlı turistlerin harcama düzeyinin yüksek olduğu ifade eden Bayındır, ülkemizi ziyaret İranlı turistlerin yaptıkları geceleme sayısının ortalama altı gece olduğu ve Türkiye’i ziyaret eden yabancıların 630 dolar düzeyindeki ortalama harcaması karşısında İranlı turistlerin kişi başı harcamasının bin dolar olduğunu belirtti. Türkiye\'nin İran için öncelikli destinasyonlar arasında yer aldığına işaret eden Bayındır, özellikle İstanbul, Van ve Antalya\'nın popüler olduğunu, alışveriş, iş ve tatil segmentlerinde öne çıktığını belirtti. Bayındır, pazarı olumsuz etkileyebilecek herhangi bir olumsuz gelişmeme yaşanmaması halinde yıl sonu itibariyle İranlı turist sayısında artış öngörüldüğünü söyledi.

İran turizm pazarının daha geliştirilebilmesi için önerilerde bulunan Bayındır, “İran’ın bankacılık sistemi Türkiye ile uyumlu değil. Bu durum İran’dan Türkiye’ye potansiyelin altında turist gelmesine neden oluyor. Kredi kartı kullanımı olmadığı için İranlı turistler yüklü bir nakitle yolculuk etmek zorunda kalıyor. Dolayısıyla gelenler de potansiyelinin altında harcama yapabiliyor. DEBİT adı verilen nakit para kartı sistemi hayata geçirilebilir. Bu sitemle DEBİT kartlarına para yükleyen İranlılar, Türkiye’deki harcamalarını bu kartla yapabilirler. İran Riyali, İran dışında konvertibl bir para olmadığı ve İran’da kredi kartı kullanımı olmadığı için İranlı turistlerin seyahatlerini önceden satın almaları gerekiyor. Bu sebeple çoğunlukla yerel acentelere başvuruyorlar” dedi.