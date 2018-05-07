TÜROB: Bir milyon Çinli turist için yeterli uçak seferi yok

İstanbul, 7 Mayıs (DHA) - Hedeflenen 1 milyon Çinli turist sayısına ulaşılmasının önündeki en büyük engel olan Çin’den Türkiye’ye yönelik uçuş sayılarının artırılması için çalışmalar sürerken, Türkiye Otelciler Birliği Başkanı (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, “En büyük engel seferlerin yeterli sayıda olmaması ve Çinli havayolu şirketlerinin Türkiye’ye seferlerinin bulunmaması” dedi.

TÜROB’un girişimiyle, TÜROB’un yanı sıra İstanbul Valiliği, Türk Hava Yolları (THY) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’nden (TTYD) üst düzey yetkililerin katılımıyla bir heyet oluşturuldu. Çin’e giden heyet, Türkiye’ye yönelik uçuş sayılarının artırılması için görüşmeler yapacak. Heyetin görüşme yapacağı havayolu şirketleri arasında ülkenin en büyük şirketleri arasında yer alan China Southern ve Hainan Airlines da bulunuyor. Heyet ayrıca Xian–Xianyang Havaalanı üst düzey yöneticilerinin yanı sıra çeşitli şirketlerle temaslarda bulunacak.

“THY’nin 34 seferi var, Çinli şirketlerin yok”

Hedeflenen bir milyon Çinli turist sayısının ulaşılmasının önündeki en büyük engel olan Çin’den Türkiye’ye yönelik uçuş sayılarının artırılması için çalışmalar sürüyor. THY’nin bu ülkeden haftada 34 seferi bulunurken, Çinli havayolu şirketlerinin Türkiye’ye seferlerinin bulunmaması, dolayısıyla uçuş sayısının düşük kalması Çin turizm pazarının gelişmesini engellerken, turizmciler Çinli şirketleri yakın markaja aldı.

Uçuşlar artmazsa en fazla 300 bin gelir

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan TÜROB Başkanı Timur Bayındır, görüşmelerin sonuç odaklı olacağını ve Çinli şirketlerin büyük olasılıkla Türkiye’ye olan uçuşlarını artıracağını belirtti. Bayındır, Çinli havayolu şirketlerinin sefer sayıları artmadan bu pazardan büyük beklentilere girmenin doğru olmadığı görüşünü yineledi. Bayındır, Çinli şirketlerin Türkiye’ye uçuş başlatmalarının bu ülkede Türkiye’ye yönelik pozitif algı oluşturacağını da ifade etti.

Bayındır, daha önce yaptığı açıklamada da Çin turizm pazarına ilişkin uçak sıkıntısına dikkat çekerek, “Bütün Çin Türkiye’ye gelmek istese mevcut uçuş kapasitesiyle senede ancak 300 bin kişi gelebilir. Çin’den Türkiye’ye uçuşların mutlaka artması lazım. Bir milyon Çinli turist hedefi ulaşılabilir bir rakam. Yeter ki ulaşım imkanı sağlansın” demişti.

Bayındır konuya ilişkin önceki açıklamasında şu görüşleri dile getirmişti:

“THY’nin Pekin, Şangay ve Guangzhou gibi temel noktalara uçması önemli bir fırsat, ancak yeterli değil. Koltuk sayısı ve sefer sayıları ile kısıtlı bu rakamın tamamının direkt ülkemiz hedefli uçmadığı düşünüldüğünde, Çin’den bir milyon turist beklemek, gerçeğe yakın bir hedef olmayacaktır. Dolayısıyla THY’nin yanında yanında, Çinli havayolu şirketlerinin de İstanbul uçuşları yapması için hızlı girişimlerde bulunmamız gerek.

“Çinli turistlerin rezervasyon eğilimleri, yüzde 70 bireysel, yüzde 30 ise acentelerdir. Ülkemize gelen kesim çoğunlukla yüzde 30’luk pay içinde yer alan grup rezervasyonlarıdır. Yani gelen gruplar; belirli bir program ve uçuş imkanları dahilinde gelen, bütçe paketleri satın alan Çinlilerdir. Bizim, 1 milyon kotamıza ve harcama yapan Çinliye ulaşmamız için, Çinlilere uçuş özgürlüğünü vermemiz gerekiyor.”

2017’de 247 bin Çinli geldi

Çin’den Türkiye’ye 2012 yılında 114 bin, 2013’te 138 bin, 2014 yılında 199 bin, 2015 yılında 313 bin turist geldi. 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 46 düşüşle 167 bin Çinli turist geldi. 2017 yılında ise yüzde 47 artışla 247 bin Çinli Türkiye’yi ziyaret etti. Bu yıl ilk çeyrekte ise geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 98 gibi önemli bir oranda artışla 98 bin Çinli turist geldi. 2014 yılında yurtdışına çıkan Çinli sayısı 107 milyon iken, 2015’te bu sayı 117 milyona, 2016’da 122 milyona yükseldi. Çinli turistlerin global düzeyde yaptığı yıllık harcama 110 milyar doları aştı. (Fotoğraflı)