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Kültür-Sanat

Turnusol, Fernando Arrabal’ın Piknik'ini oynuyor...

Amatör tiyatro topluluğu Turnusol ilk oyunları Fernando Arrabal’ın Piknik'ini sahneliyor

19 Nisan 2012 19:49

Tiyatro sahnesine ilk adımını atan “Turnusol”, İspanyol yazar Fernando Arrabal`ın yazdığı ve Arda Öztürk`ün yönettiği “Piknik” adlı oyun ile 22 Nisan Cuma günü saat 18.00`da Sahne Hal’de ilk defa seyirci karşısına çıkıyor.

Tiyatro oyunculuğuna meraklı, farklı mesleklerden bir araya gelen amatör tiyatroculardan oluşan Turnusol ilk oyunlarıyla seyirci karşısına çıkıyor.

Turnusol, absürt tiyatro akımının önemli temsilcilerinden Fernando Arrabal’ın ilk oyunu olan Piknik’i sahneleyecek.

Oğulları cephede savaşan bir anne-babanın bir Pazar günü oğullarını ziyaret ederek savaşın ortasında beraber piknik yapmalarını konu alan oyun masumiyet ve acımasızlığın son derece rahatsız edici karışımını içeriyor. Oyunda, savaşın gizli doğası grotesk bir biçimde ortaya çıkar.

Sahne Hal
22 Nisan 2012 / 18:00


 

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