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Yaşam

TURNER'IN TABLOSU 35,7 MİLYON AVROYA SATILDI LONDRA (A.A)

07 Ağustos 2010 11:38

-TURNER'IN TABLOSU 35,7 MİLYON AVROYA SATILDI LONDRA (A.A) - 08.07.2010 - İngiliz resim sanatı için rekor satışta Turner'ın ''Modern Rome-Campo Vaccino'' adlı tablosu 29,7 milyon sterline (35,7 milyon avro) Amerikan Getty Müzesi tarafından satın alındı. Sotheby's Müzayede Evi'nden yapılan açıklamada, Nisan 2006'da da Turner'ın (1775-1851) İtalyan dizisinden ''Giudecca, La Donna della Salute ve San Giorgio'' adlı bir başka tablosunun rekor fiyata satıldığı belirtildi. 1839'da yapılan 90x122 cm ölçülerindeki yağlı boya ''Modern Rome-Campo Vaccino'' tablosunda, güneşin aydınlattığı bir Roma görüntüsü tasvir ediliyor.

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