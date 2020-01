Turner International CEO'su: Türk inşaat sektöründeki büyümenin devamını bekliyoruz

İstanbul, 21 Kasım, (DHA) - Türkiye\'de 20 yıldır aktif olan Kuzey Amerika merkezli uluslararası inşaat / proje yönetimi şirketi Turner International‘ın Genel Müdürü ve CEO’su Abrar Sheriff, Türkiye inşaat sektörüyle ilgili öngörülerini anlattı.

ABD ve Kanada dışında, Güneydoğu Asya, Avrupa ve Orta Asya, Hindistan ve Latin Amerika dahil tüm projelerinden sorumlu olan Sheriff, Türkiye’nin doğu ve batı arasında bir köprü olması sebebiyle Turner için çok önemli bir ülke olduğunu belirterek, “Türkiye’deki geleceğimizin oldukça parlak olduğunu hissediyoruz. Türkiye’nin lokal yeteneklere ve yeterli genişlikte bir piyasaya sahip olması bize umut verirken, önümüzdeki beş yıl içinde Türkiye’nin inşaat sektöründe büyümesinin devamını bekliyoruz” dedi.

Türkiye’deki emlak ve inşaat sorunlarına değinen Sheriff, Türkiye’nin mikro ve makro seviyelerde çeşitli sorunlarının olduğunu söyledi. Sheriff, “Makro seviyede bakacak olursak, ülkenin komşu ülkelerle arasındaki jeopolitik konumdan doğan birtakım sorunlar var ve bu bizlerin kontrol edebileceği bir şey değil. Mikro seviyeyideki sorunları da inşaat ve proje yönetimi şirketi olarak kalite ve güvenliği arttırarak ve insanlara daha iyi çalışma ortamı sunarak çözebiliriz” diye konuştu.

Türkiye inşaat sektörü ile diğer ülkeleri kıyaslayan Sheriff, Turner’ın Amerika’daki genel yüklenici ve uluslararası proje yönetimi tecrübesiyle yerel müteahhitlerin buluşmasının inanılmaz bir potansiyel yaratacağını söyledi. Türkiye’nin iyi müteahhitleri olduğunu belirten Sheriff, Türk müteahhitlerin dünyanın dört bir yanında çalıştığını ve en iyilerle rekabet ettiğini dile getirdi ve ABD’de en büyük ana yüklenici şirketi olarak daha gelişmiş ve daha yaratıcı know how’ı bu firmalarla çalışmak için Türkiye’ye getirdiklerini sözlerine ekledi.

Turner’ın Türkiye’de gerçekleştirdiği projeler arasında, 2000 yılında Atatürk Havalimanı inşaatı süresince Turner’ın oynadığı önemli rolün kendisini gururlandırdığını söyleyen Sheriff, “İş Bankası Kuleleri ve ENR tarafından konut / otel alanında en iyi proje seçilen Kaplankaya projelerini tamamladık, Anadolu yakasında Emaar Square projemiz tamamlanmak üzere. Şu an bizi en çok heyecanlandıran projelerden biri ise, başlatmaya hazırlandığımız Istanbul Uluslararası Finans Merkezi Ziraat Bankası Kuleleri Projesi” dedi.

Gerçekleştirdikleri ikonik projeler arasında Burj Khalifa, Taipei 101’in bulunduğunu söyleyen Sheriff, “Turner International, ABD dışında ticari, konut, karma kullanımlı proje inşaatlarında proje yönetimi danışmanlığı veriyor. ABD’de ise sağlık, yükseköğretim ve havacılık sektörlerinde en büyük ana müteahhitlik firmalarından biri. Bunlar Türkiye’de tecrübemizle katkı sağlayabileceğimiz pazarlar.” diyen Şheriff, “Devamlı olarak sınırları zorluyoruz. En son teknolojileri nasıl inşaat sektöründe kullanabileceğimizi araştırıyoruz. Dünyanın, en çok LEED (Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik) sertifikası sahibi yüzlerce çalışanı olan firmayız ve bundan gurur duyuyoruz” diyerek konuşmasını sürdürdü.

Turner International’ın uzmanlığına işaret eden Sheriff, “Ana müteahhitlik konusundaki tecrübemizi, proje yönetimi danışmanlığında kullanıyoruz. Mühendislerimiz sahada çalışmış ve bir şeyi inşa etmenin ne demek olduğunu bilen uzmanlar, karşılaştıkları herhangi bir problemle ilgili olarak müşterileri ziyaret eden uzmanlarımız müşterilerimize seçebilecekleri birden çok çözüm önerisi sunuyor. Buna ek olarak dünya çapındaki 65 ofisimiz sayesinde, mimarlar, danışmanlar ve farklı tedarikçiler ile iyi ilişkilerimiz var. Projelerde herhangi bir sorun olması durumunda, CEO kademesindeki irtibatlarımızla görüşerek sorunları hızlıca çözüme ulaştırıyoruz” dedi.

Turner International’ın Avrupa’da kalıcı olup büyüyebilmesi için, Türkiye’nin Turner stratejilerinde anahtar rol oynadığını söyleyen Sheriff, “Türkiye’de inanılmaz bir yetenek var ve biz de bu yetenekleri en iyi üniversitelerden alıp yetiştirmek, onlara dünyanın farklı yerlerinde tecrübe kazandırarak Türkiye’de bizimle çalışmalarını istiyoruz.” dedi.

Türkiye pazarında Turner International’ın karşılaştığı zorluklardan bahseden Sheriff, “Her projede zorluklarla karşılaşılabilir. Bizim odak noktamız, değiştirebileceğimiz, farklılık yaratabileceğimiz alanlar. Kalite ve iş güvenliğine çok önem veriyoruz. Bunlara ek olarak işlerin programlı bir şekilde ilerlemesi, bütçenin aşılmaması gibi konularla ilgilenirken, projenin dünya standartlarında olması ve her çalışanın evine güvenle dönmesi için çalışıyoruz.” dedi.

Proje yöneticilerinin öneminin altını çizen Sheriff, “Bence bir müteahhidin kendi uzmanlığının ve rakipleri ile arasındaki farkını bilmesi çok önemli. Proje yöneticisinin görevi, müteahhit, mimarlar ve danışmanlar arasında bir köprü görevi görmektir. Müteahhitlerin düşünmesi gereken pek çok konu var. Proje yöneticisi işe başladığında müteahhidin bir uzantısı olarak görev alır ve projeye Turner International’ın uzmanlıklarını dahil eder. Hem inşaat konusundaki uzmanlığımız, hem tasarım yönetimi ile zamanlama ve bütçe yönetimi bilgimizle projeye dahil oluyoruz. Müteahhit bütün bu işleri tek başına yapmaya çalıştığında ise genellikle hem proje teslimi erteleniyor hem de bütçe aşılıyor.” dedi.

Kuzey Amerika merkezli bir uluslararası inşaat hizmet şirketi olan Turner, altı binin üzerinde çalışanı ile her yıl 500\'ü aşkın proje tamamlıyor.

