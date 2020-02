TURMEPA'dan çocuklara Atık Eğitim Atölyesi

Ahmet Erdem / İstanbul, 12 Haziran (DHA) - TURMEPA tarafından düzenlenen VIII. Sualtı Atık Sergisi ve Eğitim Atölyesi\'ne destek olarak çocukları bilinçlendiriyor. Atölye, Haziran ayından Ekim ayına kadar sürecek ve deniz ortamının korunmasına yönelik olarak çocuklar bilinçlendirilmeye devam edecek.

Projeyle, su kaynaklarını ve denizleri korumanın önemi vurgulanarak çocukların su kirliliğini azaltacak çeşitli önerilerlerle bilinçlendirilmesi amaçlanıyor. Her yıl mayıstan ekime kadar düzenlenen sergiyi ziyaret eden yaklaşık 1500 çocuk, denizleri neden korumamız gerektiğine dair bilgi alırken denizlerdeki doğal hayatı tanıyor. Atölye kapsamında, TURMEPA çalışanları ve gönüllülerden oluşan bir ekip, çocuklara doksan dakikalık eğitimler veriyor. Çocuklar ayrıca suyun yolculuğunu ve su ayak izini öğrenirken, interaktif atölye çalışmalarına katılıp eğlenceli dakikalar yaşıyor.

Sürdürülebilir faaliyet ve geliştirme çalışmalarını tüm ürün ve hizmetlerine uygulamayı hedefleyen Clariant ile TURMEPA arasındaki işbirliği bu bakımdan ciddi önem taşıyor. Avrupa\'ın en sürdürülebilir şirketlerinden biri olarak değerlendirilen Clariant, Eylül 2013\'ten bu yana Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi\'nde yer alıyor. Şirket 2025 için belirlediği iddialı çevre hedeflerine ulaşmak için sürekli çaba göstermenin yanı sıra, Responsible Care® Global Sözleşmesi ve BM Global Sözleşmesi gibi metinlerin ve Together for Sustainability oluşumunun bünyesinde yer alıyor. Türkiye\'nin kıyıları ve denizlerinin korunmasını milli önceliklerden biri olarak değerlendiren TURMEPA ise yurtiçinde ve yurtdışında yürüttüğü başarılı projelerle Türkiye\'nin önde gelen sivil toplum kuruluşları arasında yer alıyor. Bugüne kadar 18 bin öğrenci TURMEPA Eğitim Programı’na katılırken, dernek Türkiye’de denizlerin korunmasına yönelik bilinçlendirme kampanyalarında etkin bir rol oynuyor.

