TURMEPA'dan Bodrum'da kıyı temizlemeye destek

Nilüfer DEMİR/BODRUM(Muğla), (DHA)- BODRUM\'da Deniz Temiz Derneği (TURMEPA), \'Uluslararası Kıyı Temizleme Etkinliği (International Coastal Cleanup -ICC) kapsamında temizlik yapıldı. İlkokul ve lise öğrencilerinin katıldığı etkinlik kapsamında, Bitez Mahallesi temizlendi.

Kıyıların kirliliğine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen \'Uluslararası Kıyı Temizleme Etkinliği\'ne, Bodrum\'dan da TURMEPA destek verdi. TURMEPA tarafından Bodrum\'un Bitez Mahallesi\'nde bir koyda Bodrum Marmara Koleji, Özel Uğur Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı. Koyların kirliliğine dikkat çekmek için TURMEPA Bodrum Şube Başkanı Yaman Olgaç ve Bodrum Sekreteri Ethem Güzelgün gözetiminde gerçekleştirilen kıyı temizliğine 50 kişi katıldı. Öğrenciler çevrede buldukları poşet, pet şişe, cam şişe gibi atıkları çöp torbalarına dolduruldu.

TURMEPA Bodrum Şube Başkanı Olgaç, \"Önemli olan çocuklara çevre bilincini ve kirliliğin ne olduğunu, doğanın insan eliyle nasıl kirletildiğini göstermek. Tamamen bir bilinçlendirme çalışması. Temizlik bunun pratik kısmı. İnşallah geçmişte olduğu gibi bugün de faydası olacak diye düşünüyoruz\" dedi.

Toplanan çöpler, katı atık toplama teknesine yüklenerek kıyıdan alındı.

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